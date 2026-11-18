Serenis - centro medico autorizzato digitale e integrato con un’offerta che spazia dalla psicoterapia alla nutrizione, dalla medicina generale alla psichiatria e al coaching - ha lanciato il progetto "Smontarsi la testa. Scopri cosa si nasconde dietro i tuoi pensieri”. Lo scopo dell’iniziativa è quello di fornire ai ragazzi e alle scuole uno strumento di ascolto e consapevolezza fondato su basi cliniche, per imparare a gestire l'ansia prima di un'interrogazione o superare la paura dei brutti voti e per non lasciarsi bloccare dalla procrastinazione. La proposta organizzata da Neways - società specializzata nella progettazione e gestione di campagne educative - prende il via nell’anno scolastico 2026-2027 e coinvolge 504 classi per un totale di oltre 12mila studenti compresi tra le città di Milano, Roma e provincia.