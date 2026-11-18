Serenis - centro medico autorizzato digitale e integrato con un’offerta che spazia dalla psicoterapia alla nutrizione, dalla medicina generale alla psichiatria e al coaching - ha lanciato il progetto "Smontarsi la testa. Scopri cosa si nasconde dietro i tuoi pensieri”. Lo scopo dell’iniziativa è quello di fornire ai ragazzi e alle scuole uno strumento di ascolto e consapevolezza fondato su basi cliniche, per imparare a gestire l'ansia prima di un'interrogazione o superare la paura dei brutti voti e per non lasciarsi bloccare dalla procrastinazione. La proposta organizzata da Neways - società specializzata nella progettazione e gestione di campagne educative - prende il via nell’anno scolastico 2026-2027 e coinvolge 504 classi per un totale di oltre 12mila studenti compresi tra le città di Milano, Roma e provincia.
I dati sugli adolescenti
Secondo l’OMS e l'UNICEF, 1 adolescente su 7 tra i 10 e i 19 anni nel mondo convive con un disturbo mentale, con l'ansia ai primi posti. In Italia il quadro è altrettanto complesso, con oltre la metà dei ragazzi che lamenta stress da performance scolastica e quasi uno su tre che segnala un forte disagio legato alle aspettative e al contesto sociale. In questo contesto il percorso di Serenis si inserisce nella programmazione didattica delle scuole, e viene guidato dai docenti all'interno delle ore di Educazione Civica o di altre materie curricolari.
Come funziona il progetto
Al centro delle attività del progetto si trova una metafora legata al mondo dei motori, in cui la mente umana viene associata a un'officina. Alla classe viene fornito un Manuale di istruzioni gratuito, che accompagna gli studenti attraverso cinque tappe fondamentali: l'analisi del motore per comprendere le emozioni più forti, come l’ansia prima di una verifica o la rabbia che esplode all’improvviso; lo studio del navigatore per analizzare le scorciatoie mentali che a volte possono portare fuori strada; la lettura del cruscotto per decifrare l’autostima, l'immagine di sé e le aspettative esterne; la funzione del paraurti per tutelarsi dal bullismo, sia per chi lo subisce sia per chi assiste; e infine l'uso degli specchietti per imparare a gestire le dinamiche di rifiuto ed esclusione.
Il ruolo della scuola
“Soprattutto durante l'adolescenza il cervello attraversa trasformazioni profonde che rendono le risposte emotive particolarmente intense: per questo non basta ascoltare, ma serve offrire ai ragazzi uno spazio di confronto sicuro. Portare nelle classi strumenti scientifici di autoconsapevolezza, tradotti in un linguaggio semplice, significa dare a studenti e insegnanti risposte concrete per disinnescare l'ansia e affrontare le difficoltà quotidiane”, ha spiegato Agnese Cannistraci, psicologa, psicoterapeuta e direttrice clinica in Serenis. “Promuovere il benessere psicologico significa anche intervenire prima che le difficoltà si trasformino in condizioni di disagio più profonde. La scuola rappresenta un luogo fondamentale per sviluppare consapevolezza emotiva, capacità relazionali e strumenti utili ad affrontare le sfide della crescita”, ha aggiunto Daniele Francescon, co-founder di Serenis.