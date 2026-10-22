“Smile Crew”, il progetto educativo di Oral-B per promuovere l’igiene orale tra i bambini

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Oral-B ha lanciato il progetto educativo “SMILE Crew – Alla scoperta dell'igiene orale”, sviluppato con La Fabbrica e realizzato con il contributo scientifico di SIOI – Società Italiana di Odontoiatria Infantile. L’iniziativa ha lo scopo di aiutare i bambini a trasformare le corrette pratiche di igiene orale domiciliare in abitudini semplici, consapevoli e durature: l’ambizione è di raggiungere in 3 anni oltre 500mila alunni delle scuole elementari, su tutto il territorio nazionale. Partendo da una consapevolezza: la corretta prevenzione rappresenta ancora oggi la principale leva per migliorare la salute orale infantile.
I dati in Italia
I dati mostrano come in Italia la salute orale dei più piccoli rappresenti ancora una sfida importante sul fronte della prevenzione: la carie oggi è una delle patologie prevenibili più diffuse in età pediatrica e interessa circa 530 milioni di bambini nel mondo. Un fenomeno che in Italia colpisce quasi 1 ragazzo su 2 entro i 12 anni. E non sempre le corrette pratiche di igiene orale riescono a trasformarsi in abitudini consolidate: il 35% dei genitori dichiara di avere difficoltà a verificare che i bambini si lavino correttamente i denti e il 28% di non avere un’idea chiara di come spiegare ai propri figli l'importanza di una corretta igiene orale.
Il progetto educativo
Il progetto prende ispirazione dalle principali raccomandazioni per la salute orale promosse dalla comunità scientifica: lavare i denti almeno 2 volte al giorno per 2 minuti; utilizzare uno spazzolino elettrico per una più efficace rimozione della placca; usare un dentifricio al fluoro, con una dose adeguata all’età; mangiare cibi sani e freschi, limitando il consumo di zuccheri; effettuare controlli periodici presso un professionista dentale. “La carie rappresenta ancora oggi una delle patologie croniche più diffuse nei bambini, nonostante sia in larga parte prevenibile. La prevenzione deve iniziare precocemente”, ha spiegato Matteo Beretta, presidente di SIOI.
Un linguaggio semplice e immediato
Per aiutare i bambini a comprendere, ricordare e applicare i corretti comportamenti nella vita quotidiana, “SMILE Crew” li ha tradotti nelle "5 Super Mosse della SMILE Crew”: un linguaggio semplice e immediato che trasforma indicazioni scientifiche e raccomandazioni degli specialisti in azioni concrete, facilmente memorizzabili e ripetibili ogni giorno. "In Oral-B crediamo che l’igiene orale sia un elemento centrale della salute generale, a tutte le età. Per questo promuoviamo un approccio fondato su evidenze scientifiche, accompagnando adulti e bambini nell’adozione di corrette abitudini quotidiane e sottolineando l’importanza della prevenzione fin dai primi anni di vita”, ha detto Paolo Zilianti, direttore generale Oral Care di P&G Italia.