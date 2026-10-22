“Smile Crew”, il progetto educativo di Oral-B per promuovere l’igiene orale tra i bambini

Per aiutare i bambini a comprendere, ricordare e applicare i corretti comportamenti nella vita quotidiana, “SMILE Crew” li ha tradotti nelle "5 Super Mosse della SMILE Crew”: un linguaggio semplice e immediato che trasforma indicazioni scientifiche e raccomandazioni degli specialisti in azioni concrete, facilmente memorizzabili e ripetibili ogni giorno. "In Oral-B crediamo che l’igiene orale sia un elemento centrale della salute generale, a tutte le età. Per questo promuoviamo un approccio fondato su evidenze scientifiche, accompagnando adulti e bambini nell’adozione di corrette abitudini quotidiane e sottolineando l’importanza della prevenzione fin dai primi anni di vita”, ha detto Paolo Zilianti, direttore generale Oral Care di P&G Italia.