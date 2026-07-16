Skifidol Italian Brainrot, il caso del fenomeno approdato nel mondo fisico

Skifidol Italian Brainrot continua la sua trasformazione in fenomeno culturale: nato all'interno del fenomeno del brainrot, cioè il linguaggio surreale e apparentemente nonsense che negli ultimi anni si è diffuso sui social network, oggi il prodotto è diventato una property capace di trascendere il mondo digitale. Skifidol Italian Brainrot ha infatti sviluppato personaggi riconoscibili, una propria identità narrativa e una community attiva, consolidando la propria presenza nel tempo. Una crescita testimoniata anche dal successo delle carte collezionabili, che hanno superato i 50 milioni di bustine vendute in meno di sei mesi dal lancio.