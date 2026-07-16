Skifidol Italian Brainrot, il caso del fenomeno approdato nel mondo fisico

Skifidol Italian Brainrot continua la sua trasformazione in fenomeno culturale: nato all'interno del fenomeno del brainrot, cioè il linguaggio surreale e apparentemente nonsense che negli ultimi anni si è diffuso sui social network, oggi il prodotto è diventato una property capace di trascendere il mondo digitale. Skifidol Italian Brainrot ha infatti sviluppato personaggi riconoscibili, una propria identità narrativa e una community attiva, consolidando la propria presenza nel tempo. Una crescita testimoniata anche dal successo delle carte collezionabili, che hanno superato i 50 milioni di bustine vendute in meno di sei mesi dal lancio.
Il brainrot e il doomscrolling
Il successo del brainrot si inserisce in un contesto più ampio, caratterizzato dal cosiddetto doomscrolling,: si tratta della pratica di scorrere compulsivamente contenuti online. Come evidenziato da recenti fenomeni virali nati su TikTok, le nuove generazioni stanno trasformando questa esperienza in vere e proprie "mitologie digitali" in cui vengono costruiti personaggi, storie e universi narrativi condivisi. E oggi Skifidol Italian Brainrot ha esteso la propria presenza anche attraverso collaborazioni con importanti brand nei settori Food, Fashion e Grande Distribuzione, oltre a progetti sviluppati con alcune delle principali realtà editoriali italiane.
L’espansione di Skifidol Italian Brainrot
L'universo di Skifidol Italian Brainrot è poi approdato nel mondo fisico attraverso eventi nei centri commerciali, iniziative nei parchi divertimento, attività di licensing e prodotti dedicati che hanno portato i personaggi a incontrare il pubblico dal vivo. Parallelamente, la property ha ampliato la propria presenza anche nel mondo del gaming, con un'esperienza dedicata su Roblox che ha raggiunto oltre 5 milioni di giocatori nei primi mesi dal lancio. Un fenomeno che rappresenta un esempio di come i linguaggi nati all'interno delle community digitali possano evolvere oltre la dimensione del meme.