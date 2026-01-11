Risparmi e situazione finanziaria, l’indagine: ecco come gli italiani guardano al 2026

Metà degli italiani dice di sentirsi ottimista per la propria situazione finanziaria nel 2026, ma solo il 14% si sente soddisfatto: sono questi alcuni dei dati che emergono dall’indagine condotta dalla banca digitale Revolut, che in Italia conta oltre 4 milioni di clienti, in collaborazione con la società di ricerca Dynata. Il sondaggio ha analizzato l'atteggiamento degli italiani nei confronti delle proprie finanze personali, in un momento - quello dell’inizio di un nuovo anno - in cui spesso le persone si trovano a fare un punto sulle loro prospettive e aspettative per i prossimi mesi. "La motivazione personale e l'autodisciplina rimangono i motori più potenti del progresso finanziario, ma la tecnologia può essere un valido alleato nel trasformare le buone intenzioni in risultati concreti", ha commentato Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Sud Europa di Revolut. "L'app Revolut riunisce un'ampia gamma di strumenti per la gestione del denaro, dall'analisi delle spese e dalle funzionalità di budgeting alle soluzioni di risparmio e investimento, progettati per aiutare le persone a comprendere meglio come funziona il proprio denaro e come può crescere, in modo semplice e trasparente".