Scuola di Giornalismo "Suor Orsola Benincasa", riaprono le iscrizioni. In palio 15 borse di studio

La redazione della Scuola è strutturata con un’area per le postazioni computer, un’ampia area destinata esclusivamente al montaggio dei servizi radio-tv e alla registrazione dei testi in cabina insonorizzata, una sala riunioni e un set per le riprese televisive in studio. Le lezioni frontali si svolgono nell’aula Giancarlo Siani, dedicata al giovane cronista ucciso dalla camorra nel corso della visita che il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha fatto alla Scuola di Giornalismo nel 2008. I laboratori delle diverse discipline sono condotti da alcuni dei più illustri giornalisti del panorama editoriale italiano, a cui si aggiungono tre giornalisti professionisti coordinatori di redazione e due tecnici specializzati in riprese televisive e montaggio video che seguono gli allievi giorno per giorno.