“Lasciali Andare”, la campagna per la corretta raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici

In Italia il tasso di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici - chiamati anche RAEE - è fermo al 32,5% del totale, circa la metà del target del 65% stabilito dall’Unione Europea. E se è vero che nel primo semestre del 2026 la raccolta è cresciuta del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025, la strada da percorrere è ancora lunga. Ed è in questo contesto che il Centro di Coordinamento RAEE ha commissionato la campagna “Lasciali Andare”, per invitare i cittadini a conferire correttamente i propri rifiuti elettrici ed elettronici nei punti vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).