“The Frog is back!”, al Fuorisalone il progetto per il ritorno di Renault Twingo
Firmato dall'artista e designer Marcantonio, ha tratto ispirazione dalla somiglianza tra il “muso sorridente” della Twingo e una rana
© Ufficio stampa
Renault Twingo è tornata, e nel corso del Fuorisalone è stata protagonista di “The Frog Is Back”: si tratta di un progetto ideato da LePub Italia e firmato dall'artista e designer Marcantonio, che trae ispirazione dalla somiglianza tra il “muso sorridente” della Twingo e una rana. Il nuovo modello reinterpreta con sensibilità contemporanea i suoi elementi essenziali, dalle linee arrotondate allo sguardo aperto dei fari fino la calandra che sembra accennare un sorriso. E in questo contesto il colore del lancio, il verde, è stato il filo conduttore di un racconto visivo che attraversa tutta l'installazione, rafforzando il legame tra l'auto e il suo “animale guida”.
Il progetto
All’intero del rnlt Store di Brera i visitatori hanno potuto entrare in una sorta di stagno urbano onirico, dove al centro Renault Twingo ETech Electric dialogava con una grande scultura di rana, realizzata da Marcantonio e rifinita nello stesso colore dell'auto. Per Marcantonio, da sempre sostenitore del design come strumento capace di emozionare quanto un'opera d'arte, Renault Twingo è stata un'ispirazione immediata: da qui è nato un progetto che ha unito ironia, natura e design.
“Twingo è molto più di un’auto”
“Con The Frog Is Back abbiamo voluto portare alla Milano Design Week non solo una vettura, ma un'emozione. Renault Twingo è molto più di un'auto: è un'icona che parla di libertà, leggerezza e creatività urbana. Attraverso il dialogo con l'arte e il design, raccontiamo il nostro modo di intendere la mobilità contemporanea: accessibile, sorprendente e capace di far sorridere. Milano è il luogo ideale per celebrare questo ritorno, invitando tutti a riscoprire la città con occhi nuovi”, ha spiegato Sébastien GUIGUES, CEO Renault Italia.