“The Frog is back!”, al Fuorisalone il progetto per il ritorno di Renault Twingo

Renault Twingo è tornata, e nel corso del Fuorisalone è stata protagonista di “The Frog Is Back”: si tratta di un progetto ideato da LePub Italia e firmato dall'artista e designer Marcantonio, che trae ispirazione dalla somiglianza tra il “muso sorridente” della Twingo e una rana. Il nuovo modello reinterpreta con sensibilità contemporanea i suoi elementi essenziali, dalle linee arrotondate allo sguardo aperto dei fari fino la calandra che sembra accennare un sorriso. E in questo contesto il colore del lancio, il verde, è stato il filo conduttore di un racconto visivo che attraversa tutta l'installazione, rafforzando il legame tra l'auto e il suo “animale guida”.