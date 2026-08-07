PromoPharma acquisisce New Penta, leader italiano nella nutrizione specializzata

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PromoPharma, gruppo guidato da Filippo Borsani, ha acquisito dal Gruppo Named il 100% di New Penta: si tratta di un marchio storico, leader nel settore della nutrizione specializzata. Filippo Borsani, CEO di PromoPharma, ha spiegato: “L'ingresso di New Penta nel gruppo PromoPharma rappresenta molto più di un'acquisizione: è un'accelerazione della nostra strategia di sviluppo nella nutrizione medica specialistica. Uniamo due realtà con competenze altamente complementari per creare il principale polo italiano dedicato alla nutrizione clinica e funzionale”.
PromoPharma e New Penta
Il gruppo PromoPharma è partecipato al 38% dal fondo di private equity Aurora Growth Capital ed e leader nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, alimenti dietetici, dispositivi medici e iniettabili destinati ad applicazioni estetiche e ortopediche. New Penta ha sede a Castelletto Stura, in provincia di Cuneo, e ha un atturato di circa 15 milioni di euro: sviluppa programmi nutrizionali personalizzati VLCKD (Very Low-Calorie Ketogenic Diet) rivolti sia al controllo del peso sia a persone con intolleranze alimentari o specifiche esigenze nutrizionali.
Gli obiettivi del gruppo
“L’integrazione delle reti commerciali, del know-how scientifico e della capacità di innovazione ci consentirà di sviluppare nuove soluzioni ad alto valore aggiunto per medici e pazienti, rafforzando ulteriormente la nostra leadership”, ha spiegato ancora Borsani. “L’obiettivo è superare i 25 milioni di euro di ricavi nella nutrizione specializzata entro il 2027 e portare il Gruppo PromoPharma a circa 50 milioni di euro di fatturato, continuando a investire in ricerca, innovazione e in nuove acquisizioni”. Giacinto d’Onofrio, Managing Partner di Aurora Growth Capital, ha commentato: “L’acquisizione di New Penta rappresenta un’importante componente del piano di sviluppo di PromoPharma, rafforzando ulteriormente il percorso di crescita organica intrapreso dal Gruppo negli ultimi anni”.