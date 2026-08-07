PromoPharma acquisisce New Penta, leader italiano nella nutrizione specializzata

Il gruppo PromoPharma è partecipato al 38% dal fondo di private equity Aurora Growth Capital ed e leader nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, alimenti dietetici, dispositivi medici e iniettabili destinati ad applicazioni estetiche e ortopediche. New Penta ha sede a Castelletto Stura, in provincia di Cuneo, e ha un atturato di circa 15 milioni di euro: sviluppa programmi nutrizionali personalizzati VLCKD (Very Low-Calorie Ketogenic Diet) rivolti sia al controllo del peso sia a persone con intolleranze alimentari o specifiche esigenze nutrizionali.