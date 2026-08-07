Il successo di Piadi by La Piadineria a New York, il locale nel cuore di Manhattan

Sono bastati pochi mesi a Piadi by La Piadineria per diventare un punto di riferimento per tante persone a New York. A febbraio 2026 infatti La Piadineria ha portato la piadina italiana nel cuore di Manhattan con il suo nuovo locale, aperto nel Flatiron District. E dal suo debutto, Piadi ha attirato l’attenzione di importanti media newyorkesi e internazionali, tra cui il New York Times, Forbes, Eater New York e Time Out, che hanno raccontato l’arrivo della piadina nel panorama fast casual della città. Si tratta del primo passo negli Usa per La Piadineria, insegna italiana leader nel fast casual con oltre 550 ristoranti operativi in Italia e una presenza in crescita in Francia.