Il successo di Piadi by La Piadineria a New York, il locale nel cuore di Manhattan

© La Piadineria
Sono bastati pochi mesi a Piadi by La Piadineria per diventare un punto di riferimento per tante persone a New York. A febbraio 2026 infatti La Piadineria ha portato la piadina italiana nel cuore di Manhattan con il suo nuovo locale, aperto nel Flatiron District. E dal suo debutto, Piadi ha attirato l’attenzione di importanti media newyorkesi e internazionali, tra cui il New York Times, Forbes, Eater New York e Time Out, che hanno raccontato l’arrivo della piadina nel panorama fast casual della città. Si tratta del primo passo negli Usa per La Piadineria, insegna italiana leader nel fast casual con oltre 550 ristoranti operativi in Italia e una presenza in crescita in Francia.
Il progetto di Piadi by La Piadineria
Il progetto di Piadi by La Piadineria è nato con l’obiettivo di proporre a New York una piadina autenticamente italiana, preparata al momento in una cucina a vista: impasto fresco, cottura espressa, ingredienti italiani e possibilità di personalizzazione. E in poco tempo il locale è diventato un punto di riferimento per la comunità italiana della città, attraverso eventi e iniziative dedicate, tra cui quelle organizzate per celebrare la Festa della Repubblica. Inoltre è molto presente anche il pubblico newyorkese, che rappresenta già oltre l’80% della clientela. Per i più giovani è stato poi pensato un evento di clubbing, il piadi Club, in programma una volta al mese, mentre i turisti vengono coinvolti durante la stagione estiva attraverso attività nel locale e la comunicazione sui social media.