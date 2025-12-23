Peter Beets nominato nuovo presidente e AD di Procter & Gamble in Italia

Peter Beets ha 49 anni ed è di Anversa, è sposato e padre di tre figli. Laureato e con un Master in Economia presso l'Università di Anversa, ha iniziato la sua carriera in P&G nel 1998 come analista finanziario presso lo stabilimento di Mechelen. Durante la sua carriera, ha ricoperto vari ruoli dirigenziali nel settore Finanziario, di Business Management e Commerciale. Nel 2014 è stato nominato vicepresidente della divisione Financial Planning & Analisys per l'Europa. Dal 2016 al 2020 ha poi ricoperto il ruolo di vicepresidente Audit e Consulting Globale, supervisionando la parte commerciale del business di P&G. Dal 2021 ha assunto il ruolo di Chief Financial Officer con responsabilità dei mercati dell’Europa Orientale, fin quando, nel 2024 è stato nominato al vertice di P&G per l'Europa Orientale. Oltre alle attività legate alla gestione delle operazioni commerciali, Peter Beets è attivo sulle tematiche di uguaglianza e inclusione, parità di genere e empowerment femminile.