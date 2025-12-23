Peter Beets nominato nuovo presidente e AD di Procter & Gamble in Italia

Prende il posto, a partire dal 1° gennaio 2026, di Paolo Grue. “È per me un grande onore”, ha detto
© Ufficio stampa
Procter & Gamble in Italia si prepara a un cambiamento ai vertici: infatti dal 1° gennaio 2026 Peter Beets, attualmente vice presidente P&G con responsabilità per l’Europa Orientale, diventerà il nuovo Presidente e amministratore delegato. Beets subentrerà a Paolo Grue, che a sua volta assumerà l’incarico di Senior Vice President della Business Unit Igiene Orale di P&G con responsabilità per lo sviluppo dei mercati Europei, trasferendosi nel quartier generale europeo di Ginevra. “È per me un grande onore essere stato scelto per guidare P&G in Italia, uno dei mercati più importanti per la nostra organizzazione in Europa e nel mondo”, ha dichiarato Peter Beets.
Peter Beets ha 49 anni ed è di Anversa, è sposato e padre di tre figli. Laureato e con un Master in Economia presso l'Università di Anversa, ha iniziato la sua carriera in P&G nel 1998 come analista finanziario presso lo stabilimento di Mechelen. Durante la sua carriera, ha ricoperto vari ruoli dirigenziali nel settore Finanziario, di Business Management e Commerciale. Nel 2014 è stato nominato vicepresidente della divisione Financial Planning & Analisys per l'Europa. Dal 2016 al 2020 ha poi ricoperto il ruolo di vicepresidente Audit e Consulting Globale, supervisionando la parte commerciale del business di P&G. Dal 2021 ha assunto il ruolo di Chief Financial Officer con responsabilità dei mercati dell’Europa Orientale, fin quando, nel 2024 è stato nominato al vertice di P&G per l'Europa Orientale. Oltre alle attività legate alla gestione delle operazioni commerciali, Peter Beets è attivo sulle tematiche di uguaglianza e inclusione, parità di genere e empowerment femminile.
In occasione della sua nomina, Peter Beets ha dichiarato: “Prendo questa responsabilità con grande entusiasmo e la certezza di poter contare su colleghi straordinari, costruendo sul lavoro svolto da Paolo Grue nello sviluppo del settore del largo consumo in Italia, portando l'esperienza che ho acquisito nel corso degli anni sia nelle aree commerciali che in quelle finanziarie. Nei prossimi mesi ho molte cose da imparare e non vedo l’ora di farlo: conoscere il consumatore italiano, il panorama del largo consumo nel Paese e i nostri partners di business e commerciali. Inoltre mi impegnerò per apprendere velocemente l'italiano. Sono convinto che, con l'aiuto dell'intera organizzazione P&G in Italia, riusciremo a realizzare con successo le strategie commerciali di P&G dei prossimi anni, con l'obiettivo di far crescere le categorie in cui P&G opera e, insieme ai nostri partner commerciali, raggiungere e soddisfare sempre più persone con i nostri prodotti”.