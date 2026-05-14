Peroni lancia la collezione di abbigliamento streetwear e apre il primo Store a Roma

Peroni, per festeggiare i suoi 180 anni di storia, ha deciso di lanciare la sua prima collezione di abbigliamento streetwear e aprire il “Peroni Store”, primo flagship store del brand, nel cuore di Roma a Trastevere. Per quanto riguarda la collezione, è stata presentata una linea unisex che comprende t‑shirt, felpe, calzini, sciarpe, cappellini e tote bag. Inoltre domenica 10 maggio c’è stata l’apertura del Peroni Store in Via della Pelliccia 9. Ad accompagnare l’inaugurazione lo special guest Fulminacci, con una performance chitarra e voce, seguita dal DJ set della community Touch the Wood.