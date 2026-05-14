Peroni lancia la collezione di abbigliamento streetwear e apre il primo Store a Roma

© Peroni
Peroni, per festeggiare i suoi 180 anni di storia, ha deciso di lanciare la sua prima collezione di abbigliamento streetwear e aprire il “Peroni Store”, primo flagship store del brand, nel cuore di Roma a Trastevere. Per quanto riguarda la collezione, è stata presentata una linea unisex che comprende t‑shirt, felpe, calzini, sciarpe, cappellini e tote bag. Inoltre domenica 10 maggio c’è stata l’apertura del Peroni Store in Via della Pelliccia 9. Ad accompagnare l’inaugurazione lo special guest Fulminacci, con una performance chitarra e voce, seguita dal DJ set della community Touch the Wood.
Cos’è il Peroni Store
Il negozio è nato come spazio da frequentare oltre che da visitare. Lo store è stato infatti pensato come luogo di ritrovo, punto di contatto tra il brand, la community e chi attraversa Roma con curiosità. Grande circa 100 metri quadrati, articolati in cinque ambienti, permette di rileggere l’universo Peroni in chiave contemporanea: esposizione dei capi, vendita, personalizzazione e dettagli che raccontano la storia del brand.