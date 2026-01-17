Perfetti Van Melle ottiene la certificazione Top Employer per il sesto anno consecutivo

“Essere certificati Top Employer per la sesta volta consecutiva rappresenta per noi un riconoscimento importante, soprattutto perché premia un percorso di evoluzione continua”, ha commentato Francesca Fraulini, direttrice Risorse Umane del Gruppo Perfetti Van Melle in Italia. “La certificazione sulla Parità di Genere ottenuta nel 2025, l’evoluzione del nostro programma di wellbeing e un impegno sempre più consistente in ambito formazione sono elementi che l’ente certificatore ha riconosciuto e valorizzato. Continuiamo a investire con convinzione nello sviluppo delle competenze, nella leadership e in un ambiente di lavoro capace di rispondere ai bisogni delle nostre persone, oggi e nel futuro.”