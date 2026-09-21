Gli 80 anni di Perfetti Van Melle, le celebrazioni per il traguardo del gruppo

© Perfetti Van Melle
Perfetti Van Melle ha celebrato i primi 80 anni della sua storia e per festeggiare questo traguardo ha inaugurato il 10 settembre, nelle immediate vicinanze dello stabilimento a Lainate, Largo Ambrogio ed Egidio Perfetti: si tratta di uno spazio pubblico dedicato ai due fratelli che nel 1946 fondarono lì il Dolcificio Lombardo. Il nome dei fondatori entra così a far parte della geografia di Lainate, la città nella quale la storia dell’azienda ebbe inizio.
“Parte fondamentale della nostra identità”
“Gli 80 anni di Perfetti Van Melle rappresentano prima di tutto una storia di persone, di lavoro e di capacità di guardare avanti senza dimenticare da dove siamo partiti”, ha dichiarato Corrado Bianchi, amministratore delegato di Perfetti Van Melle Italia. “Lainate è il luogo in cui questa storia è iniziata e continua a essere una parte fondamentale della nostra identità. Per questo vedere oggi il nome di Ambrogio ed Egidio Perfetti in uno spazio pubblico della città ha per noi un significato speciale: è un riconoscimento ai nostri fondatori, ma anche alle generazioni di persone che hanno contribuito a costruire questa azienda”.
I 70 anni del chewing gum Brooklyn
E non ci sono solo gli 80 anni di Perfetti Van Melle: nel 1956 infatti, dieci anni dopo la fondazione, i fratelli Perfetti portarono sul mercato italiano il chewing gum allora simbolo della cultura americana. Nacque così Brooklyn, la celebre “gomma del ponte”, che in questo 2026 compie 70 anni. Per celebrare il compleanno del brand, durante l’evento del 10 settembre è stata svelata anche una nuova installazione davanti allo stabilimento di Lainate, ispirata proprio al caratteristico pacchetto di Brooklyn e pensata come omaggio a un prodotto entrato nell’immaginario collettivo di intere generazioni.