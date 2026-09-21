Gli 80 anni di Perfetti Van Melle, le celebrazioni per il traguardo del gruppo

“Gli 80 anni di Perfetti Van Melle rappresentano prima di tutto una storia di persone, di lavoro e di capacità di guardare avanti senza dimenticare da dove siamo partiti”, ha dichiarato Corrado Bianchi, amministratore delegato di Perfetti Van Melle Italia. “Lainate è il luogo in cui questa storia è iniziata e continua a essere una parte fondamentale della nostra identità. Per questo vedere oggi il nome di Ambrogio ed Egidio Perfetti in uno spazio pubblico della città ha per noi un significato speciale: è un riconoscimento ai nostri fondatori, ma anche alle generazioni di persone che hanno contribuito a costruire questa azienda”.