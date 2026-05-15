Panthère Noire di Giovanni Raspini, le tappe della mostra-evento attraverso l’Italia

La mostra-evento Panthère Noire / Gioielli da un bestiario felino, nuova sfida stilistica di Giovanni Raspini, attraverserà l’Italia da maggio a ottobre 2026. Si tratta di un progetto creativo dedicato alla bellezza dei felini, che prevede l’esposizione di 28 creazioni di alta gioielleria tra cui collane, bracciali, anelli e orecchini in argento, bronzo e gemme. Si tratta nel dettaglio di 22 pezzi unici e 6 creazioni, riunite in due parure destinate alla vendita. A essere raffigurate sono pantere, tigri, leopardi, leoni e ghepardi. Tra i pezzi più significativi c’è la collana Panthère Noire, protagonista della mostra: è realizzata in bronzo bianco brunito e bronzo smaltato, arricchita da grandi gemme in onice nera e piume dello stesso colore, con al centro una testa di pantera mostrata in primo piano.