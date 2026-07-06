OTB Foundation e Medici Senza Frontiere, il sostegno al Reconstructive Surgery Hospital di Amman

Le attrezzature e i materiali sostenuti da OTB Foundation vengono e verranno utilizzati nell'ambito di questo percorso integrato di cura, che accompagna la persona dalla ricostruzione fisica fino al recupero dell'autonomia. "Da vent'anni OTB Foundation sceglie di intervenire dove esistono fragilità profonde ma anche opportunità concrete di cambiamento. È questo che abbiamo riconosciuto nel lavoro di Medici Senza Frontiere ad Amman, la capacità di accompagnare la persona nella sua interezza: dalla ricostruzione fisica al supporto psicologico, fino al recupero dell'autonomia e dell'indipendenza. Non crediamo che la cura finisca con un intervento chirurgico. Crediamo nella possibilità di restituire alle persone la libertà di tornare a studiare, lavorare, costruire relazioni e immaginare il proprio futuro", ha spiegato Arianna Alessi, Vicepresidente di OTB Foundation.