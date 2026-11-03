Osservatorio Retail Outlet Italia 2026: come cambiano le strategie nel settore fashion

“Il retail outlet ha dimostrato negli anni una forte capacità di adattamento e resilienza. Oggi la sfida è capire come il modello stia evolvendo e dove si aprano nuove opportunità di crescita”, ha commenta Donatella Doppio, Managing Director di McArthurGlen in Italia. “Per un operatore che ha contribuito a sviluppare e consolidare il format in Italia, conoscere a fondo il mercato è una scelta strategica, non solo un esercizio di analisi. Per questo investiamo con continuità in ricerca e ascolto e, con l’Osservatorio, abbiamo scelto di partire dal punto di vista dei brand, mettendo in relazione visione strategica ed esperienza quotidiana del punto vendita”.