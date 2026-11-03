Osservatorio Retail Outlet Italia 2026: come cambiano le strategie nel settore fashion

Il peso degli outlet nelle strategie distributive del settore fashion è aumentata negli anni, e potrebbero continuare a farlo anche nel prossimo futuro: è questo quanto emerge dall’Osservatorio Retail Outlet Italia 2026 di McArthurGlen, realizzato con Eumetra. Intitolata “L’outlet oltre lo sconto. Come cambia il valore per consumatori, brand e territori”, l’indagine analizza una duplice prospettiva: da un lato quella dei decision maker, cioè colore definiscono le strategie commerciali dei brand a livello aziendale; dall’altro, quella degli store manager, che ne traducono le scelte nella quotidianità del punto vendita.
Cosa dice l’Osservatorio
Nel dettaglio l’83% dei decision maker intervistati dichiara che la rilevanza del canale negli ultimi anni è aumentata o rimasta stabile. Guardando ai prossimi tre-cinque anni, il 33% prevede che gli outlet diventeranno sempre più centrali nella propria strategia distributiva. E ancora, per l’83% dei decision maker l’outlet si caratterizza per la capacità di concentrare le marche in un unico luogo; la stessa percentuale riconosce un ruolo importante alle attività di marketing a supporto. Oltre l’80% dei decision maker considera inoltre fondamentale la presenza di un mix di marchi coerente con il proprio posizionamento. Infine il turismo internazionale è l’opportunità più rilevante: il 67% lo indica come principale bacino di crescita, davanti a Gen Z e Millennials, citati entrambi dal 33%.
Le opinioni degli store manager
Anche per gli store manager la convenienza conta (72%), ma a distinguere l’outlet sono soprattutto gli eventi promozionali (88%), le attività di marketing a supporto (82%), la concentrazione di brand (79%) e la presenza di turisti (78%).Per il 40% l’outlet evoca l’esperienza di trascorrere un’intera giornata. Il 60% ritiene inoltre che oggi l’esperienza del luogo pesi più del prodotto rispetto a qualche anno fa. In questo percorso il personale di vendita è decisivo: per il 61% degli store manager l’assistenza degli addetti è il fattore più importante per concludere una vendita.
La sfida di oggi
“Il retail outlet ha dimostrato negli anni una forte capacità di adattamento e resilienza. Oggi la sfida è capire come il modello stia evolvendo e dove si aprano nuove opportunità di crescita”, ha commenta Donatella Doppio, Managing Director di McArthurGlen in Italia. “Per un operatore che ha contribuito a sviluppare e consolidare il format in Italia, conoscere a fondo il mercato è una scelta strategica, non solo un esercizio di analisi. Per questo investiamo con continuità in ricerca e ascolto e, con l’Osservatorio, abbiamo scelto di partire dal punto di vista dei brand, mettendo in relazione visione strategica ed esperienza quotidiana del punto vendita”.