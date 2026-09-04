I numeri di Optima Italia nel 2025: 430,7 milioni di euro di ricavi, +16,9% sull’anno precedente
Gli investimenti complessivi hanno raggiunto 59,4 milioni di euro, in aumento rispetto ai 45,7 milioni del 2024. L'Ebitda si è attestato a 72,7 milioni
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Sono stati presentati i dati del 2025 di Optima Italia, digital company attiva nei settori Energy e Telco con un modello d'offerta integrata. Lo scorso anno l’azienda ha chiuso con ricavi pari a 430,7 milioni di euro, in crescita del 16,9% rispetto ai 368,6 milioni del 2024: si tratta di un nuovo massimo storico per la società. Inoltre l’Ebitda si è attestato a 72,7 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi del 16,9%. E ancora gli investimenti complessivi hanno raggiunto 59,4 milioni di euro, di cui 51,7 milioni riferiti agli investimenti commerciali, in aumento rispetto ai 45,7 milioni del 2024 e finalizzati principalmente all’acquisizione e allo sviluppo della clientela.
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Tra i dati emerge anche che l’utile netto di Optima Italia si è attestato a 3,8 milioni. La gestione ha prodotto un flusso di cassa operativo di 67,5 milioni di euro e un free cash flow di circa 11,5 milioni. La posizione finanziaria netta adjusted è risultata pari a 30,9 milioni di euro, rispetto ai 22,6 milioni di fine 2024. Il rapporto tra PFN adjusted ed Ebitda resta contenuto, attestandosi a circa 0,42 volte. Il patrimonio netto è salito a 45,5 milioni di euro, rispetto ai 20,5 milioni del 2024.
“La forza di un approccio innovativo”
“I risultati del 2025 confermano la forza di un approccio innovativo che parte da un obiettivo molto semplice: migliorare la vita di persone, imprese e Pubbliche Amministrazioni, riducendo la complessità nella gestione dei servizi”, ha dichiarato Marco Realfonzo, CEO e CCO di Optima Italia. “La crescita dei ricavi si è accompagnata a una redditività solida e a una significativa capacità di generare cassa”, ha sottolineato Giancarlo Gargiulo, CEO e CFO di Optima Italia. “Nel corso dell’anno abbiamo sostenuto quasi 60 milioni di euro di investimenti e completato operazioni societarie di grande rilievo, mantenendo il rapporto tra posizione finanziaria netta ed Ebitda al di sotto di 0,5 volte”.