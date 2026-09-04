I numeri di Optima Italia nel 2025: 430,7 milioni di euro di ricavi, +16,9% sull’anno precedente

“I risultati del 2025 confermano la forza di un approccio innovativo che parte da un obiettivo molto semplice: migliorare la vita di persone, imprese e Pubbliche Amministrazioni, riducendo la complessità nella gestione dei servizi”, ha dichiarato Marco Realfonzo, CEO e CCO di Optima Italia. “La crescita dei ricavi si è accompagnata a una redditività solida e a una significativa capacità di generare cassa”, ha sottolineato Giancarlo Gargiulo, CEO e CFO di Optima Italia. “Nel corso dell’anno abbiamo sostenuto quasi 60 milioni di euro di investimenti e completato operazioni societarie di grande rilievo, mantenendo il rapporto tra posizione finanziaria netta ed Ebitda al di sotto di 0,5 volte”.