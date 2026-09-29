L’autunno di Natura Nuova tra alimentazione, sostenibilità e sport: il calendario

Natura Nuova si appresta a essere protagonista di un fitto calendario di appuntamenti in Italia e all’estero, tra eventi dedicati alla sostenibilità, fiere internazionali del settore alimentare, incontri con i professionisti della nutrizione e manifestazioni sportive. L’azienda di Bagnacavallo (Ravenna) - che produce e commercializza polpe di frutta, biologica e convenzionale, gastronomia vegetale biologica e italiana - sarà infatti presente a diversi appuntamenti tra Roma, Milano, Madrid, Parigi, Napoli e Ravenna.
La Giornata contro lo spreco alimentare
Il primo appuntamento è in programma oggi, 29 settembre, a Roma con il Premio Vivere a Spreco Zero. L’iniziativa richiama l’attenzione sul tema della prevenzione delle perdite e degli sprechi alimentari ed è organizzata in occasione della Giornata Internazionale sulla Consapevolezza delle Perdite e degli Sprechi Alimentari. Poi il 30 settembre e il 1° ottobre Natura Nuova sarà a Dire Fare Mangiare a Milano, appuntamento dedicato alla ristorazione collettiva e commerciale.
Il calendario di ottobre
Per quanto riguarda il mese di ottobre, dal 6 all’8 Natura Nuova parteciperà per la prima volta a Fruit Attraction di Madrid, manifestazione europea dedicata al comparto ortofrutticolo. Dal 17 al 21 ottobre sarà presente al SIAL di Parigi, appuntamento internazionale per l’industria alimentare. In parallelo, il 16 e 17 ottobre Natura Nuova sarà anche a Spazio Nutrizione Milano, evento rivolto a nutrizionisti, dietisti e professionisti della salute.
Gli appuntamenti con lo sport
Spazio anche per lo sport: la linea Frullà sarà infatti sponsor della Maratona di Napoli, in programma dal 16 al 18 ottobre. E infine è in programma la partecipazione alla Maratona di Ravenna dell’8 novembre: anche in questa occasione Frullà sarà al fianco della manifestazione, che ogni anno richiama in città atleti, famiglie e appassionati.