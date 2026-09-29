L’autunno di Natura Nuova tra alimentazione, sostenibilità e sport: il calendario

Natura Nuova si appresta a essere protagonista di un fitto calendario di appuntamenti in Italia e all’estero, tra eventi dedicati alla sostenibilità, fiere internazionali del settore alimentare, incontri con i professionisti della nutrizione e manifestazioni sportive. L’azienda di Bagnacavallo (Ravenna) - che produce e commercializza polpe di frutta, biologica e convenzionale, gastronomia vegetale biologica e italiana - sarà infatti presente a diversi appuntamenti tra Roma, Milano, Madrid, Parigi, Napoli e Ravenna.