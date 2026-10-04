“Mulino Breakfast Week”, fino all’11 ottobre a Milano l’evento dedicato alla colazione

© Mulino Bianco
Il 63,2% degli italiani consuma prodotti tradizionalmente associati alla colazione anche in altri momenti della giornata, e il 31,5% si concede una vera e propria colazione anche fuori dall’orario mattutino: è quanto emerge dall’indagine condotta da AstraRicerche per Mulino Bianco. Il fenomeno riguarda soprattutto i più giovani: i “colazionisti a tutte le ore” raggiungono il 38% tra Gen Z e Millennials, rispetto al 22% delle generazioni più adulte. Inoltre il 41,8% degli intervistati si dichiara interessato a locali e bar che offrano prodotti e formule da colazione durante tutta la giornata, una percentuale che raggiunge il 50% nelle famiglie con figli minorenni.
La “Mulino Breakfast Week”
In questo contesto è nata l’idea del Mulino Bistrò: dal 2 all’11 ottobre, Mulino Bianco porta nel cuore di Milano un luogo aperto dalle 8 alle 20 in cui la colazione esce dai confini del mattino. È intorno al Mulino Bistrò che prende forma la “Mulino Breakfast Week”: dieci giorni dedicati a un modo diverso di vivere la colazione, senza vincoli di orario. Alla Fonderia Napoleonica, nel quartiere Isola, il pubblico potrà acquistare la propria colazione, scegliendo tra proposte gourmet dolci e salate con i prodotti Mulino Bianco.
L’evoluzione delle abitudini della colazione
“La colazione è da sempre un territorio centrale nel mondo di Mulino Bianco, che da oltre cinquant’anni contribuisce a costruirne l’immaginario”, ha detto Laura Signorelli, Equity Director Bakery Italy - Barilla. “Oggi vediamo un’evoluzione delle abitudini di consumo associate a questo rituale: la colazione diventa un’esperienza fatta di tanti piccoli momenti lungo l’arco di tutta la giornata. Cresce la libertà di scegliere quando concedersi i sapori della colazione, seguendo sempre più i propri ritmi e desideri. Con il Mulino Bistrò vogliamo dare una forma concreta a questo modo di viverla, creando per la prima volta un luogo aperto dalle 8 alle 20 in cui scegliere e gustare la propria colazione Mulino Bianco, con ricette e abbinamenti sorprendenti, e allo stesso tempo entrare nel mondo della marca attraverso esperienze pensate per essere vissute e condivise”.