“Mulino Breakfast Week”, fino all’11 ottobre a Milano l’evento dedicato alla colazione

“La colazione è da sempre un territorio centrale nel mondo di Mulino Bianco, che da oltre cinquant’anni contribuisce a costruirne l’immaginario”, ha detto Laura Signorelli, Equity Director Bakery Italy - Barilla. “Oggi vediamo un’evoluzione delle abitudini di consumo associate a questo rituale: la colazione diventa un’esperienza fatta di tanti piccoli momenti lungo l’arco di tutta la giornata. Cresce la libertà di scegliere quando concedersi i sapori della colazione, seguendo sempre più i propri ritmi e desideri. Con il Mulino Bistrò vogliamo dare una forma concreta a questo modo di viverla, creando per la prima volta un luogo aperto dalle 8 alle 20 in cui scegliere e gustare la propria colazione Mulino Bianco, con ricette e abbinamenti sorprendenti, e allo stesso tempo entrare nel mondo della marca attraverso esperienze pensate per essere vissute e condivise”.