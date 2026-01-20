Dalle nuove navi alle destinazioni, ecco le novità presentate da MSC Crociere

La compagnia ha annunciato l’arrivo di nuove navi, una campagna pubblicitaria a livello globale e destinazioni rinnovate
© Ufficio stampa
Nuove navi in arrivo, una campagna pubblicitaria a livello globale, destinazioni rinnovate: sono diverse le novità che sono state presentate da MSC Crociere, che a partire da quest’anno e per il prossimo futuro prevede alcuni sostanziali cambiamenti. In primo luogo c’è l’ampliamento della flotta: entro il 2035 infatti arriverà a contare 35 unità, e già nell’anno in corso è previsto l’ingresso di MSC World Asia che porterà la flotta attuale a 24 navi. Nel 2027, invece, è previsto il debutto della MSC World Atlantic. Sono in totale 12 le nuove navi che arriveranno nei prossimi 10 anni, per un investimento complessivo di 13 miliardi di euro. “ L’investimento strategico in nuove unità della classe World Class e nella rivoluzionaria piattaforma New Frontier riflette il nostro impegno a offrire esperienze di crociera senza pari e a rafforzare la leadership globale di MSC Crociere. Ogni nuova nave non è solo un simbolo di innovazione tecnologica e sostenibilità, ma anche una straordinaria opportunità per contribuire all’economia e ai posti di lavoro nei cantieri e nei territori in cui operiamo” ha dichiarato Leonardo Massa, Vice President Southern Europe divisione crociere del Gruppo MSC.
Le novità del gruppo però non si fermano alle nuove navi: per la prima volta infatti MSC Poesia navigherà in Alaska, portando con sé il suo nuovo concept di lusso - l’MSC Yacht Club - nell’ambito di uno dei più importanti interventi di rinnovamento mai realizzati nella storia della compagnia che ha interessato anche la nave MSC Magnifica. Gli itinerari includono Ketchikan, Icy Strait Point, Tracy Arm e Juneau (Alaska), e anche Victoria (Columbia Britannica, Canada). “MSC Poesia porterà il suo nuovo volto in Alaska, offrendo agli ospiti un’esperienza senza pari a bordo dell’MSC Yacht Club. Questo importante intervento di rinnovamento rappresenta un passo significativo nella nostra visione di crociere di lusso all-inclusive, unendo comfort esclusivo, servizi su misura e destinazioni straordinarie. Sono convinto che i paesaggi spettacolari dell’Alaska diventeranno presto una delle mete più affascinanti per i nostri ospiti, consolidando MSC Crociere come punto di riferimento nell’eccellenza e nell’innovazione del settore, arricchita dall’eleganza e dal lusso dell’MSC Yacht Club.”, ha spiegato Luca Valentini, Direttore Commerciale di MSC Crociere.
Per quanto riguarda invece il Mediterraneo, da questa estate si aggiungeranno due nuove destinazioni: Syros nelle Cicladi, raggiunta da MSC Lirica, e Marmaris, località della costa sud-occidentale della Turchia, che sarà toccata ogni settimana da MSC Divina. E ancora tra le novità in arrivo MSC Opera navigherà tutto l’anno nel Sud dei Caraibi, con nuovi itinerari pensati sia per la stagione invernale 2026/2027 sia per l’estate 2027. Inoltre MSC Opera sarà protagonista della nuova proposta MSC nella regione, con partenze da La Romana, nella Repubblica Dominicana, a partire dal 16 novembre 2026, e con un’operatività continuativa per tutto l’anno. Da aprile 2027, si aggiungerà un secondo porto di imbarco, Fort-de-France, capitale della Martinica, punto di accesso ai Caraibi francesi e facilmente raggiungibile anche dall’Europa. Infine, MSC Crociere ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria a livello globale. “Best Holiday Ever” si propone di celebrare quello che rende unica una vacanza con MSC Crociere, mettendo l’accento su esperienze gastronomiche, spettacoli internazionali e un’ampia scelta di destinazioni e porti di imbarco da esplorare. Nel dettaglio, l campagna propone una reinterpretazione del brano dei Jackson 5, “ABC”, arricchita da testi inediti che raccontano la varietà di esperienze e servizi disponibili a bordo delle navi.