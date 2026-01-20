Dalle nuove navi alle destinazioni, ecco le novità presentate da MSC Crociere

Nuove navi in arrivo, una campagna pubblicitaria a livello globale, destinazioni rinnovate: sono diverse le novità che sono state presentate da MSC Crociere, che a partire da quest’anno e per il prossimo futuro prevede alcuni sostanziali cambiamenti. In primo luogo c’è l’ampliamento della flotta: entro il 2035 infatti arriverà a contare 35 unità, e già nell’anno in corso è previsto l’ingresso di MSC World Asia che porterà la flotta attuale a 24 navi. Nel 2027, invece, è previsto il debutto della MSC World Atlantic. Sono in totale 12 le nuove navi che arriveranno nei prossimi 10 anni, per un investimento complessivo di 13 miliardi di euro. “ L’investimento strategico in nuove unità della classe World Class e nella rivoluzionaria piattaforma New Frontier riflette il nostro impegno a offrire esperienze di crociera senza pari e a rafforzare la leadership globale di MSC Crociere. Ogni nuova nave non è solo un simbolo di innovazione tecnologica e sostenibilità, ma anche una straordinaria opportunità per contribuire all’economia e ai posti di lavoro nei cantieri e nei territori in cui operiamo” ha dichiarato Leonardo Massa, Vice President Southern Europe divisione crociere del Gruppo MSC.