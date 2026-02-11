“Italia in Movimento. Autostrade e futuro”, la mostra in Triennale Milano

Si è aperta il 7 febbraio alla Triennale Milano la mostra “Italia in Movimento. Autostrade e futuro”. Promossa da Autostrade per l’Italia e realizzata con il MAXXI-Museo nazionale delle arti del XXI secolo, l’esposizione - curata da Pippo Ciorra con Angela Parente - è pensata per proporre una riflessione sul ruolo strategico delle infrastrutture autostradali, anche come rete per unire i viaggiatori ai grandi eventi come i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. “Le infrastrutture autostradali rappresentano molto più di una rete di collegamento. Sono vettori di crescita e coesione sociale per l’intero Paese”, ha detto Arrigo Giana, Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia. “La presenza di Aspi a Milano Cortina 2026 ribadisce la centralità della nostra rete come asset strategico capace di connettere territori e grandi eventi internazionali”. La mostra sarà visitabile fino al 22 febbraio.