A Milano arriva DEGU-STAZIONI 2026, la prima degustazione di vino diffusa in metro

Si terrà domenica 27 settembre Milan DEGU-STAZIONI 2026, il nuovo progetto pensato per portare la cultura del vino all’interno della linea Lilla M5. Ideato da SOMM IS THE FUTURE e realizzato in alcune delle stazioni principali stazioni della Metro 5 di Milano, DEGU-STAZIONI si propone come la prima degustazione diffusa all’interno di una linea metropolitana. Il progetto nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura del vino e la conoscenza dei territori vitivinicoli italiani, portando gli assaggi fuori dai contesti tradizionali e inserendoli in un ambiente urbano dinamico e accessibile come la metropolitana.
Come funziona DEGU-STAZIONI 2026
Cantine, sommelier, operatori, creator e wine lover potranno incontrarsi lungo un percorso articolato in tre stazioni: Garibaldi, Isola e San Siro. Quest’ultima ospiterà il cuore dei contenuti live di DEGU-STAZIONI: durante tutta la giornata si alterneranno talk, incontri con produttori, blind tasting e degustazioni guidate. La giornata sarà articolata in tre turni: dalle 12 alle 15, dalle 15 alle 18 e dalle 18 alle 21. Ogni partecipante riceverà il calice ufficiale con porta-calice e potrà scegliere 9 assaggi tra oltre 30 cantine selezionate da tutta Italia. Sono previste tariffe agevolate dedicate agli under 30, con l’obiettivo di rendere più accessibile un’esperienza di carattere culturale ed educativo.
Il cuore del progetto
Al centro del progetto c’è anche il ruolo della sommellerie professionale, intesa non solo come servizio ma come racconto, relazione e diffusione della cultura del vino: lungo tutto il percorso, infatti, saranno presenti oltre 50 SOMM MENTOR, cioè sommelier provenienti da alcuni dei più prestigiosi ristoranti d’Italia, a disposizione degli ospiti per guidarli tra una degustazione e l’altra. “Il vino oggi ha bisogno di tornare tra le persone, nei luoghi della quotidianità, creando relazione, emozione e cultura contemporanea. DEGU-STAZIONI nasce proprio da questa idea: costruire un nuovo dialogo tra il vino e la città. Crediamo che questo racconto debba passare sempre di più attraverso la figura del sommelier professionale, che oggi ha il compito fondamentale di creare connessione tra cantine, territorio, ospitalità e nuove generazioni”, ha detto Paolo Porfidio, fondatore di SOMM IS THE FUTURE.