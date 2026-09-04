A Milano arriva DEGU-STAZIONI 2026, la prima degustazione di vino diffusa in metro

Al centro del progetto c’è anche il ruolo della sommellerie professionale, intesa non solo come servizio ma come racconto, relazione e diffusione della cultura del vino: lungo tutto il percorso, infatti, saranno presenti oltre 50 SOMM MENTOR, cioè sommelier provenienti da alcuni dei più prestigiosi ristoranti d’Italia, a disposizione degli ospiti per guidarli tra una degustazione e l’altra. “Il vino oggi ha bisogno di tornare tra le persone, nei luoghi della quotidianità, creando relazione, emozione e cultura contemporanea. DEGU-STAZIONI nasce proprio da questa idea: costruire un nuovo dialogo tra il vino e la città. Crediamo che questo racconto debba passare sempre di più attraverso la figura del sommelier professionale, che oggi ha il compito fondamentale di creare connessione tra cantine, territorio, ospitalità e nuove generazioni”, ha detto Paolo Porfidio, fondatore di SOMM IS THE FUTURE.