Mercato immobiliare, ecco dove salgono i prezzi delle case in Italia: i dati di Tecnocasa

Il gruppo Tecnocasa ha presentato ha presentato le nuove analisi svolte sul mercato immobiliare in Italia e l’andamento del comparto creditizio. Secondo le informazioni comunicate da Fabiana Megliola, responsabile Ufficio Studi del gruppo, nel primo semestre del 2026 le compravendite residenziali in Italia sono state 381.251, in aumento del 2,1% rispetto allo stesso semestre del 2025. Le grandi città hanno fatto registrare un aumento dei prezzi dell’1,9%. Milano rappresenta l’unica realtà in lieve flessione (-0,5%) e, per la prima volta, evidenzia segnali di rallentamento del mercato.