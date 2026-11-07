Mastro Lindo compie 60 anni in Italia, arriva una nuova gamma e una campagna di comunicazione
Secondo i dati raccolti da Procter & Gamble tra il 2023 e il 2025, il 90% dei consumatori dedica tempo alle pulizie approfondite della propria abitazione
© Mastro Lindo
La cura della casa continua a rappresentare un'attività importante nella quotidianità degli italiani: secondo i dati raccolti da Procter & Gamble tra il 2023 e il 2025, il 90% dei consumatori effettua pulizie approfondite nella propria abitazione. Inoltre il 51% del campione dichiara di dedicarsi quotidianamente a una pulizia superficiale, concentrando gli interventi più intensi durante il fine settimana. Il 13% poi svolge invece pulizie approfondite ogni giorno, mentre il 36% organizza almeno una sessione di pulizia profonda alla settimana. E in questo contesto di abitudini domestiche si inserisce il percorso di Mastro Lindo, che nel 2026 celebra sessant'anni dal suo debutto in Italia.
La storia di Mastro Lindo
Mastro Lindo nasce negli Stati Uniti nel 1958 con il nome di Mr. Clean, con l’idea di dare un'identità immediatamente riconoscibile a un prodotto dedicato alla pulizia della casa. Il personaggio arriva in Italia nel 1966, entrando nelle case degli italiani anche attraverso Carosello, uno dei più importanti fenomeni della storia della televisione nazionale. E in occasione del sessantesimo anniversario dallo sbarco nel nostro Paese, Mastro Lindo torna protagonista della comunicazione con un progetto di rilancio che coinvolge sia l'offerta di prodotto sia il linguaggio del brand.
Le novità di Mastro Lindo
Le novità in arrivo comprendono due nuove linee di spray, che affiancano la storica linea di detergenti liquidi. E poi è presente una nuova formula senza risciacquo, pensata per rendere ancora più pratiche le operazioni di pulizia quotidiana. Inoltre arriva anche nuova campagna di comunicazione, che reinterpreta il ruolo di Mastro Lindo attraverso il concetto di Perfect Partner: un alleato nella gestione della casa, capace di accompagnare le persone nelle diverse attività di pulizia.