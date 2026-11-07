Mastro Lindo compie 60 anni in Italia, arriva una nuova gamma e una campagna di comunicazione

Mastro Lindo nasce negli Stati Uniti nel 1958 con il nome di Mr. Clean, con l’idea di dare un'identità immediatamente riconoscibile a un prodotto dedicato alla pulizia della casa. Il personaggio arriva in Italia nel 1966, entrando nelle case degli italiani anche attraverso Carosello, uno dei più importanti fenomeni della storia della televisione nazionale. E in occasione del sessantesimo anniversario dallo sbarco nel nostro Paese, Mastro Lindo torna protagonista della comunicazione con un progetto di rilancio che coinvolge sia l'offerta di prodotto sia il linguaggio del brand.