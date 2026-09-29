Marmomac and The City, la mostra diffusa che porta la pietra naturale nel centro di Verona

E ancora, sono presenti Agorà di Beatriz Sempere, Knot Chair di Michel Boucquillon, Marmolla di Benvenuto Saba e Noncikado di Gi Pi Soft. Presso Marmomac & The City è anche possibile vedere Dorsale di Nicolas Bertoux, Maremosso di Emiliana Martinelli, Oplà, sempre di Martinelli e in Sequenza di Antonio e Isabella Leone. E ancora sono presenti altri artisti quali Raffaello Galiotto (Genesi), Gumdesign (Strata) e Pietro Franceschini insieme ad Arthur Vallin (Eternal Fragment). Infine c’è Rough di Fabio Novembre, realizzata ricomponendo scarti di lastre di marmo di diversa forma, spessore e colore in un volume compatto, successivamente fresato fino a raggiungere linee morbide ed ergonomiche.