Manutenzione delle automobili, il lavoro di Euromaster Italia tra sicurezza e prevenzione
Parte del Gruppo Michelin, la rete di esperti opera oltre la gestione degli pneumatici prendendosi cura della sicurezza dei mezzi a tutto tondo
© Euromaster
Sono circa 40 milioni i veicoli che circolano in Italia, dando dunque una certa rilevanza alla manutenzione in officina nel panorama automobilistico del Paese. È in questo contesto che opera Euromaster Italia, rete di esperti che fa parte del Gruppo Michelin e che ha deciso di seguire una strada basata su grande trasparenza e standard di sicurezza senza compromessi. L’azione di Euromaster va oltre la gestione degli pneumatici, prendendosi cura della sicurezza dei mezzi dai sistemi frenanti agli ammortizzatori, fino alla gestione elettronica del veicolo.
Le attività di Euromaster
Euromaster, rete di dimensioni internazionali, ha deciso di continuare a coniugare la prossimità territoriale di una rete capillare con l'accesso a strumentazioni diagnostiche all'avanguardia. E tra i punti di forza c’è la meccanica: ogni intervento include un “Master Check-Up”, cioè un protocollo di 12 controlli gratuiti tra cui test del liquido freni e verifica dei dischi e delle pastiglie per avere una diagnosi accurata e preventiva dello stato di salute dell'auto. Inoltre sono adottate le “Life Saving Rules”, che definiscono standard operativi per la tutela di collaboratori e clienti promuovendo una cultura della prevenzione diffusa.