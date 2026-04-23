Manutenzione delle automobili, il lavoro di Euromaster Italia tra sicurezza e prevenzione

Euromaster, rete di dimensioni internazionali, ha deciso di continuare a coniugare la prossimità territoriale di una rete capillare con l'accesso a strumentazioni diagnostiche all'avanguardia. E tra i punti di forza c’è la meccanica: ogni intervento include un “Master Check-Up”, cioè un protocollo di 12 controlli gratuiti tra cui test del liquido freni e verifica dei dischi e delle pastiglie per avere una diagnosi accurata e preventiva dello stato di salute dell'auto. Inoltre sono adottate le “Life Saving Rules”, che definiscono standard operativi per la tutela di collaboratori e clienti promuovendo una cultura della prevenzione diffusa.