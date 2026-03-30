Made in Italy Fund II acquisisce Les Secrets de Loly
Il Fondo di Private Equity di Quadrivio & Pambianco investe nel segmento Beauty e rileva il brand francese specializzato in prodotti per la cura dei capelli ricci
© Ufficio stampa
Made in Italy Fund II entra nel segmento Beauty e rileva da Quilvest Capital Partners la maggioranza di Les Secrets de Loly, marchio francese specializzato nella cura dei capelli mossi, ricci, crespi e afro. I fondi Weinberg Capital Partners e Three Hills Capital Partners hanno partecipato all’investimento in minoranza al fianco di Quadrivio.
Les Secrets de Loly nasce nel 2009 in Francia su iniziativa di Kelly Massol, che reinvestirà in modo significativo nel brand; il team di management, guidato da Carlota Thévenot - attuale CEO - , rimarrà in carica. Les Secrets de Loly rappresenta il quinto investimento di Made in Italy Fund II, il veicolo di Quadrivio & Pambianco che investe in aziende attive nei settori del Lifestyle, Fashion, Design, Beauty, Food & Wine e che ha già in portafoglio realtà come Twinset, brand total look donna dallo stile romantico e femminile; Sessùn, brand di abbigliamento francese dallo stile boho-chic; Filippo De Laurentiis, che produce maglieria di alta gamma; e Autry, azienda di sneakers premium.
Les Secrets de Loly ha registrato negli ultimi tre anni una crescita annua superiore al 40%. Il brand si è affermato nel tempo come punto di riferimento nel mondo Haircare, grazie al posizionamento premium e alle sue caratteristiche distintive: è specializzato in prodotti totalmente naturali, in grado di proteggere e valorizzare la texture dei capelli mossi, ricci, crespi e afro. Un mercato imprescindibile, che intercetta due donne su tre in Francia, dove è leader di settore e viene distribuito attraverso il canale farmacia, in negozi specializzati e sul canale e-commerce. Les Secrets de Loly promuove inoltre una visione profondamente inclusiva, che ha permesso nel tempo di stabilire un legame molto forte con le proprie consumatrici e di creare una vera e propria community di donne.
L’acquisizione di Les Secrets de Loly da parte di Quadrivio apre un nuovo ciclo strategico per l’azienda, che punta all’internazionalizzazione del brand e a raggiungere un fatturato di oltre i cento milioni di euro. Dopo una forte espansione in Francia, la roadmap prevede un’accelerazione in Europa - in particolare in Spagna e Italia - e in Medio Oriente. Il team del Fondo, che ha già una consolidata esperienza nel segmento Beauty, affiancherà l’azienda nel percorso di sviluppo, rafforzandone il posizionamento nei mercati dove è già presente e attivando al tempo stesso operazioni multi-mercato. L’obiettivo è promuovere nei prossimi anni un percorso di crescita sostenibile su larga scala.
L’operazione è stata guidata da Philippe Franchet, Managing Partner di Quadrivio Group, e da Massimo Rocchietti, Senior Investment Manager di Quadrivio Group. Philippe Franchet, Managing Partner di Quadrivio Group, ha dichiarato: "Les Secrets de Loly presenta tutte le caratteristiche di un marchio desiderabile: leadership nel suo segmento, forte crescita organica, redditività e un team dirigente impegnato. Accompagneremo l’azienda nella sua espansione europea e nella creazione di valore in questo nuovo ciclo".
"Siamo entusiasti di entrare nel mondo di Les Secrets de Loly. La crescita dell’azienda negli ultimi anni rappresenta solo l’inizio di un lungo percorso di sviluppo, che porteremo avanti anche grazie alla consolidata esperienza di Quadrivio Group nel Beauty, che per noi rappresenta un settore di grande valore strategico. Crediamo fortemente nel potenziale del brand, attualmente il più venduto da Sephora nel comparto Haircare, e intendiamo investire nel suo posizionamento e promuoverne lo sviluppo internazionale su scala europea e non solo", ha aggiunto Alessandro Binello, Group CEO Quadrivio Group.
Per Kelly Massol, Fondatrice di Les Secrets de Loly, "questa operazione segna una nuova fase per il marchio. Dopo una fase di strutturazione di successo con Quilvest, oggi disponiamo di una base solida per accelerare a livello internazionale preservando al contempo il nostro DNA".
Quadrivio & Pambianco è stata assistita da Rothschild in qualità di advisor finanziario e dallo studio legale Jeantet per gli aspetti legali dell’operazione. La consulenza strategica è stata affidata a EY Parthenon, mentre la due diligence finanziaria è stata curata da Interpath. Per gli aspetti legali relativi al finanziamento dell’operazione, Quadrivio è stata assistita da Hogan Lovells. Les Secrets de Loly e i suoi azionisti sono stati assistiti dagli advisor finanziari Scalène Partners e Jefferies, dagli studi legali AEF, Mayer Brown, Jeausserand Audouard e da Alvarez & Marsal e BCG per le attività di audit e Vendor Due Diligence. Per Three Hills, l’operazione, guidata dall’ufficio di Parigi, è realizzata nell’ambito della strategia lower mid-market, Three Hills Impact.