Made in Italy Fund II acquisisce Les Secrets de Loly

Les Secrets de Loly ha registrato negli ultimi tre anni una crescita annua superiore al 40%. Il brand si è affermato nel tempo come punto di riferimento nel mondo Haircare, grazie al posizionamento premium e alle sue caratteristiche distintive: è specializzato in prodotti totalmente naturali, in grado di proteggere e valorizzare la texture dei capelli mossi, ricci, crespi e afro. Un mercato imprescindibile, che intercetta due donne su tre in Francia, dove è leader di settore e viene distribuito attraverso il canale farmacia, in negozi specializzati e sul canale e-commerce. Les Secrets de Loly promuove inoltre una visione profondamente inclusiva, che ha permesso nel tempo di stabilire un legame molto forte con le proprie consumatrici e di creare una vera e propria community di donne.