“Locauto on Tour”, torna il progetto che porta la sicurezza stradale nelle scuole

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Nel 2025 in Italia si stati registrati 177.207 incidenti stradali con lesioni a persone, 2.868 vittime e 237.822 feriti: numeri che mettono al centro dell’attenzione la sicurezza stradale. E in occasione della Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada, che quest’anno ricorre il 15 novembre, Locauto Group - azienda leader nel noleggio di auto e veicoli commerciali - ha presentato la terza edizione di "Locauto on Tour", il progetto realizzato in collaborazione con Skuola.net, Associazione AIVIS e ProDrive Academy, dedicato alla promozione di una cultura della mobilità più sicura e responsabile.
L’indagine sulle abitudini degli italiani
L'iniziativa si articola in una ricerca realizzata in collaborazione con YouGov e in un ciclo di incontri nelle scuole secondarie di secondo grado per sensibilizzare gli studenti sui principali fattori di rischio alla guida. L’edizione 2026 dell’indagine mostra come il 71% degli italiani ritenga di dover ripassare le norme del Codice della Strada. Parallelamente, oltre un italiano su quattro (26%) dichiara di non conoscere le recenti disposizioni introdotte dal Codice della Strada. Il 31% degli intervistati dichiara inoltre di aver guidato dopo aver consumato bevande alcoliche, mentre il 16% ammette di essersi messo alla guida dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Infine il 46% dichiara di aver utilizzato il cellulare mentre guidava.
Il progetto “Locauto on Tour”
I dati emersi dalla ricerca evidenziano la necessità di rafforzare le attività di sensibilizzazione e prevenzione, di cui si occupa “Locauto on Tour”: il progetto porta il tema della sicurezza stradale nelle scuole secondarie di secondo grado attraverso un ciclo di incontri dedicati agli studenti. Quest’anno l’evento toccherà quattro città italiane: Trento (11 novembre 2026), Napoli (3 dicembre 2026), Catania (gennaio 2027) e Milano (febbraio 2027). L'iniziativa intende offrire agli studenti occasioni di confronto e approfondimento sui principali temi legati alla sicurezza stradale.
L’importanza della prevenzione
Raffaella Tavazza, CEO di Locauto Group, ha spiegato: “La prevenzione non si fa soltanto aggiornando le norme o aumentando i controlli. Serve un lavoro costante di educazione, confronto e sensibilizzazione. Con Locauto on Tour vogliamo portare questa riflessione nelle scuole, coinvolgendo i giovani in un dialogo aperto sui principali fattori di rischio alla guida e sul ruolo che ciascuno può avere nel rendere le strade più sicure”. Nato nel 2024, Locauto on Tour ha già coinvolto migliaia di studenti in nove città italiane: Lecce, Parma, Frosinone, Ancona, Pescara, Verona, Palermo, Pisa e Roma.