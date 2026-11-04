“Locauto on Tour”, torna il progetto che porta la sicurezza stradale nelle scuole

Nel 2025 in Italia si stati registrati 177.207 incidenti stradali con lesioni a persone, 2.868 vittime e 237.822 feriti: numeri che mettono al centro dell’attenzione la sicurezza stradale. E in occasione della Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada, che quest’anno ricorre il 15 novembre, Locauto Group - azienda leader nel noleggio di auto e veicoli commerciali - ha presentato la terza edizione di "Locauto on Tour", il progetto realizzato in collaborazione con Skuola.net, Associazione AIVIS e ProDrive Academy, dedicato alla promozione di una cultura della mobilità più sicura e responsabile.