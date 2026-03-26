Anche Lilt corre alla Milano Marathon per sostenere i piccoli pazienti oncologici

Ogni anno, grazie al programma Child Care, Lilt Milano Monza Brianza offre sostegno a bambini e ragazzi malati di tumore e alle loro famiglie. Accanto alle cure mediche, spiega l'associazione, "è fondamentale prendersi cura anche degli aspetti emotivi e pratici di chi affronta un percorso oncologico". Per questo, Lilt intende "garantire un accompagnamento costante alle famiglie, offrendo supporto psicologico, attività educative e ricreative, assistenza quotidiana e momenti di sollievo durante e dopo le terapie". I fondi raccolti "permettono di portare la prevenzione e la cura anche ai più piccoli, assicurando che nessuno debba affrontare la malattia da solo" e facendo "sentire ogni bambino e ogni famiglia protetti, sostenuti e mai soli".