Anche Lilt corre alla Milano Marathon per sostenere i piccoli pazienti oncologici
I fondi raccolti sosterranno il programma Child Care dedicato a bambini e adolescenti in cura all'Istituto Nazionale dei Tumori
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Anche Lilt Milano Monza Brianza partecipa alla 24esima edizione della Milano Relay Marathon, che si terrà il 12 aprile 2026, per sostenere i piccoli pazienti oncologici. L'obiettivo è dare vita a un'onda rossa per le strade di Milano, colorandola con le magliette Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori), per supportare il programma Child Care, i cinque servizi dedicati ai piccoli pazienti oncologici in collaborazione con la pediatria oncologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
Ogni anno, grazie al programma Child Care, Lilt Milano Monza Brianza offre sostegno a bambini e ragazzi malati di tumore e alle loro famiglie. Accanto alle cure mediche, spiega l'associazione, "è fondamentale prendersi cura anche degli aspetti emotivi e pratici di chi affronta un percorso oncologico". Per questo, Lilt intende "garantire un accompagnamento costante alle famiglie, offrendo supporto psicologico, attività educative e ricreative, assistenza quotidiana e momenti di sollievo durante e dopo le terapie". I fondi raccolti "permettono di portare la prevenzione e la cura anche ai più piccoli, assicurando che nessuno debba affrontare la malattia da solo" e facendo "sentire ogni bambino e ogni famiglia protetti, sostenuti e mai soli".
Chi desidera partecipare alla maratona o alla staffetta (coinvolgendo altri tre amici) può creare la propria raccolta fondi sulla pagina di Lilt Milano Monza Brianza sulla piattaforma "Rete del Dono", come già fatto da aziende e persone comuni (come la famiglia di Nicolò, o come quattro amici per la loro Daniela che non c'è più, o ancora come un uomo che ha scoperto la malattia dopo un controllo). Raggiunto l'obiettivo, il fundraiser riceverà il pettorale per la Milano Marathon insieme al kit gara. Anche chi non parteciperà alla Milano Marathon può fare una donazione diretta a sostegno della lotta contro i tumori, sempre su "Rete del Dono".