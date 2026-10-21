Laminam inaugura HQ Design District con l’evento “Tracce di Futuro”

Laminam, azienda che produce e offre una gamma di superfici ceramiche di grandi dimensioni, ha inaugurato il nuovo HQ Design District, composto da undici building. A dare il via all’apertura è stata una architectural walk attraverso gli spazi di HQ Design District, seguito dal panel “Tracce di Futuro”, moderato dalla giornalista Monica Maggioni. Sul palco si sono alternati Alberto Selmi, CEO di Laminam, l'architetto Stefano Belingardi, Michele De Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna, e Marco Bizzarri, tra i più noti protagonisti italiani nel settore del lusso e della moda.
La firma dell'architetto Belingardi
Il progetto porta la firma dell'architetto Stefano Belingardi: “Ha dato forma alla nostra visione. Ha interpretato con grande intensità i nostri valori: l'innovazione, l'ambizione, la tecnologia, la cura del dettaglio, la volontà di fare bene le cose e di farle belle”, ha detto Alberto Selmi, CEO di Laminam. Esteso su 1.620 mq, HQ Design District comprende undici building indoor, un giardino esterno, il lounge restaurant "Il Cardoso" e sorge accanto allo stabilimento di Fiorano Modenese.
Le caratteristiche del HQ Design District
Ispirato ai quartieri metropolitani, HQ Design District ha lo scopo di offrire alle persone che lo attraversa diverse chiavi di lettura: si tratta infatti di un percorso individuale ma condiviso, che prevede visioni e sensazioni in cui scorci e panorami mutano al mutare della luce nel corso della giornata. Si tratta inoltre di un'infrastruttura tecnologica interattiva all'avanguardia, che accompagna il visitatore raccontando l'identità e la proposta progettuale di questa azienda.