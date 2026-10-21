Laminam inaugura HQ Design District con l’evento “Tracce di Futuro”

Laminam, azienda che produce e offre una gamma di superfici ceramiche di grandi dimensioni, ha inaugurato il nuovo HQ Design District, composto da undici building. A dare il via all’apertura è stata una architectural walk attraverso gli spazi di HQ Design District, seguito dal panel “Tracce di Futuro”, moderato dalla giornalista Monica Maggioni. Sul palco si sono alternati Alberto Selmi, CEO di Laminam, l'architetto Stefano Belingardi, Michele De Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna, e Marco Bizzarri, tra i più noti protagonisti italiani nel settore del lusso e della moda.