La settima edizione di “La Terrazza della Dolce Vita”, dal 31 luglio al 10 agosto a Rimini

Si terrà da venerdì 31 luglio a domenica 10 agosto 2026 la settima edizione di “La Terrazza della Dolce Vita”, contrassegnata dai salotti culturali ideati e presentati da Simona Ventura e Giovanni Terzi presso il Grand Hotel di Rimini. Sono più di 40 gli ospiti attesi, nel corso di 11 serate durante le quali si alterneranno celebri personaggi del mondo della cultura, del cinema, della politica, della musica, dello sport e dell’attualità, rendendo uniche le serate dell’estate riminese. Il tema degli incontri di quest’anno è “Legami di cuore – L’amore tra generazioni”, una riflessione sulle relazioni tra età diverse nella società contemporanea: uno sguardo sul modo in cui giovani e anziani, genitori e figli, nonni e nipoti costruiscono i propri legami, tra incontri quotidiani e connessioni digitali, tra memoria e presente.