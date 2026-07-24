La settima edizione di “La Terrazza della Dolce Vita”, dal 31 luglio al 10 agosto a Rimini
Sono 40 gli ospiti d’eccezione attesi nel corso di 11 serate presso il Grand Hotel, nella rassegna ideata e presentata da Simona Ventura e Giovanni Terzi
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Si terrà da venerdì 31 luglio a domenica 10 agosto 2026 la settima edizione di “La Terrazza della Dolce Vita”, contrassegnata dai salotti culturali ideati e presentati da Simona Ventura e Giovanni Terzi presso il Grand Hotel di Rimini. Sono più di 40 gli ospiti attesi, nel corso di 11 serate durante le quali si alterneranno celebri personaggi del mondo della cultura, del cinema, della politica, della musica, dello sport e dell’attualità, rendendo uniche le serate dell’estate riminese. Il tema degli incontri di quest’anno è “Legami di cuore – L’amore tra generazioni”, una riflessione sulle relazioni tra età diverse nella società contemporanea: uno sguardo sul modo in cui giovani e anziani, genitori e figli, nonni e nipoti costruiscono i propri legami, tra incontri quotidiani e connessioni digitali, tra memoria e presente.
I volti noti presenti
Sono tantissimi, come detto, i volti noti attesi nel corso della kermesse: dai ministri Locatelli e Gianmarco Mazzi al premio Oscar Dante Ferretti, dall’intramontabile Iva Zanicchi alle senatrici Maria Stella Gelmini e Simona Malpezzi, dal filosofo Stefano Zecchi al professore Vincenzo Schettini, da Luca Barbareschi a Rosa Chemical, da Al Bano a Fabio Concato. E ancora i giornalisti Rajae Bezzaz, Serena Bortone, Alan Friedman, Agnese Pini, Federico Ruffo, Antonio Preziosi, Roberto Sergio, oltre a influencer, tiktoker, showgirl e volti noti della tv e dello spettacolo. A chiudere l’evento il 10 agosto sarà il concerto dell’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti.
L’omaggio a Dante Ferretti
Inoltre quest’anno “La Terrazza della Dolce Vita” celebra Dante Ferretti, uno dei più importanti scenografi del mondo vincitore di tre premi Oscar. Viene ospitata infatti l’esposizione dal titolo “Dante Ferretti. E la Nave Va”: bozzetti di scena, disegni e dipinti raccontano il sodalizio tra Ferretti e il regista Federico Fellini con il quale collaborò alla realizzazione delle stupende coreografie di 5 film: oltre a E la nave va (1983), Prova d'orchestra (1979), La città delle donne (1980), Ginger e Fred (1986) e La voce della Luna (1990). L’inaugurazione si terrà lunedì 3 agosto, alle ore 18.00, alla presenza dello scenografo marchigiano, nella Sala Tonino Guerra del Grand Hotel di Rimini, e rimarrà aperta fino al 3 settembre.
“Un appuntamento prestigioso”
“Da sette anni l’estate riminese offre a vacanzieri e residenti un prestigioso ed originale appuntamento”, ha rivendicato l’Assessora Regionale a Turismo, Sport e Commercio Roberta Frisoni, “capace di contemplare temi di attualità, riflessioni politiche, citazioni “pop” e momenti di leggerezza, sapientemente alternati con intelligenza ed ironia da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Il parterre di questa settima edizione è ancora una volta capace di intercettare gusti, curiosità e interessi delle persone di ogni età e cultura, con un tema che coinvolge tutti da molto vicino. E a dare un tocco unico a questo evento, un simbolo della nostra ospitalità più bella, il Grand Hotel di Rimini, scenografico palcoscenico degli incontri, ospitati ogni sera nel suo elegante giardino”.