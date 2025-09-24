La Lombardia rilancia l'attrazione degli investimenti

La Lombardia rilancia la propria strategia per attrarre investimenti esteri, con un piano rinnovato presentato dal Governatore Attilio Fontana e dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi. La Lombardia, già leader in Italia per numero di progetti attratti, punta ora a rafforzare la propria posizione in Europa e nel mondo. A oggi, grazie ai servizi e alle iniziative messe in campo, sono state supportate oltre 600 aziende estere. Di queste, 71 hanno già avviato progetti di investimento, con ricadute stimate in 2,82 miliardi di euro di capital expenditure e 3.744 nuove assunzioni; i progetti attivi invece sono 288, concentrati in settori ad alto valore aggiunto come semiconduttori e Industria 4.0, biotecnologie e farmaceutico, clean tech, energie pulite e ICT.