L’Oréal Italia lancia “Out@cademy” per l'inclusione lavorativa della comunità LGBTQIA+

Il programma si sviluppa lungo due direttrici fondamentali: Eccellenza tecnica nel Beauty e Strumenti per l'impiegabilità. L'obiettivo è quello di formare figure qualificate pronte a ricoprire ruoli chiave come Receptionist di Salone o Consulenti di Fragranze, fornendo loro non solo competenze tecniche ma anche la sicurezza e la consapevolezza necessarie per proporsi sul mercato. "In L’Oréal crediamo che la bellezza sia un potente motore di cambiamento sociale e un veicolo straordinario di inclusione", ha spiegato Ninell Sobiecka, Presidente e Amministratore Delegato L’Oréal Italia. "Con Out@cademy supportiamo attivamente la community LGBTQIA+ e vogliamo offrire ai giovani strumenti concreti per autodeterminare il proprio futuro professionale, trasformando il talento individuale in opportunità reali e inclusive”.