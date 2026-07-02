L’Oréal Italia lancia “Out@cademy” per l'inclusione lavorativa della comunità LGBTQIA+

L’Oréal Italia ha annunciato il lancio di “Out@cademy”: si tratta della prima accademia online gratuita per l'inclusione lavorativa della comunità LGBTQIA+. Il progetto è nato dall'iniziativa della community interna di dipendenti "OUT”, in collaborazione con Adecco, Fondazione Adecco, Arcigay e Casa Arcobaleno. L’accademia prevede un percorso di formazione 100% online e completamente gratuito, strutturato per offrire una preparazione multidisciplinare e immediatamente spendibile nel settore della bellezza: l’obiettivo, come detto, è quello di abbattere le barriere all'ingresso nel mercato del lavoro per i giovani della comunità.
Il programma di Out@cademy”
Il programma si sviluppa lungo due direttrici fondamentali: Eccellenza tecnica nel Beauty e Strumenti per l'impiegabilità. L'obiettivo è quello di formare figure qualificate pronte a ricoprire ruoli chiave come Receptionist di Salone o Consulenti di Fragranze, fornendo loro non solo competenze tecniche ma anche la sicurezza e la consapevolezza necessarie per proporsi sul mercato. "In L’Oréal crediamo che la bellezza sia un potente motore di cambiamento sociale e un veicolo straordinario di inclusione", ha spiegato Ninell Sobiecka, Presidente e Amministratore Delegato L’Oréal Italia. "Con Out@cademy supportiamo attivamente la community LGBTQIA+ e vogliamo offrire ai giovani strumenti concreti per autodeterminare il proprio futuro professionale, trasformando il talento individuale in opportunità reali e inclusive”.