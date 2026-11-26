Kefir, "quasi l’80% dei prodotti in vendita in Italia non contiene lieviti": i dati
Per il Codex Alimentarius il kefir autentico è un latte fermentato ottenuto da fermentazione con colture ottenute da granuli comprendenti batteri e lieviti
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Quasi l’80% dei prodotti chiamati kefir sul mercato italiano non conterrebbe lieviti, uno degli elementi che caratterizzano questo alimento fermentato secondo la definizione del Codex Alimentarius. A riportarlo è Activia, che ha lanciato l’iniziativa “Kéfir: Vuoi sapere la Verità?”: l’obiettivo è portare l’attenzione sulle caratteristiche del prodotto autentico e sulla trasparenza delle informazioni per i consumatori. Il concept ha ispirato una campagna dal tono provocatorio ed è stato il filo conduttore dell’incontro del 19 novembre allo Swiss Corner di Milano, nel quale si è affrontato il tema da tre prospettive complementari: la scienza, la trasparenza e la responsabilità delle aziende.
Che cos’è il kefir
Il kefir autentico, secondo il Codex Alimentarius, è originario delle regioni del Caucaso ed è un latte fermentato ottenuto dalla fermentazione del latte con colture ottenute dai granuli di kefir comprendenti diversi tipi di batteri e lieviti. È questa combinazione a distinguerlo dagli altri latti fermentati e a conferirgli il gusto che lo caratterizza. La varietà di microrganismi che ne deriva contribuisce al benessere generale e alla diversità del microbiota intestinale. In Italia risulta essere tra i segmenti più dinamici del settore: da gennaio a settembre 2026, le vendite hanno infatti registrato una crescita del 44% a volume e del 50,5% a valore rispetto allo stesso periodo del 2025. Il mercato ha raggiunto i 359 milioni di euro, con circa 10 milioni di famiglie che lo hanno acquistato.
Il diritto alla trasparenza
Per verificare la composizione del prodotto in vendita è dunque importante leggere l’etichetta e verificare se sono indicati anche i lieviti.“La trasparenza non è un favore che le aziende fanno ai consumatori, ma un loro diritto. Oggi sul mercato troviamo prodotti con composizioni differenti, non sempre facili da distinguere, soprattutto per chi sceglie il kefir anche in funzione del proprio benessere”, ha spiegato Massimiliano Dona, Presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. “È fondamentale che le persone possano comprendere con chiarezza che cosa stanno acquistando”.
Il prodotto di Activia
In questo scenario si inserisce Activia Kéfir, ottenuto dalla fermentazione del latte con la microflora dei grani di kefir, inclusi gli autentici lieviti. Nel processo produttivo vengono utilizzati 16 differenti ceppi di fermenti vivi tra cui gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotici Bifidus, che favoriscono l’equilibrio del microbiota intestinale. Lo sviluppo di Activia Kéfir ha richiesto tre anni di ricerca e sperimentazione, un percorso necessario per mettere a punto una formulazione capace di far convivere gli autentici lieviti del kefir con i probiotici Activia, preservandone la vitalità e l'equilibrio durante l'intera vita del prodotto.