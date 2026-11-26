Il kefir autentico, secondo il Codex Alimentarius, è originario delle regioni del Caucaso ed è un latte fermentato ottenuto dalla fermentazione del latte con colture ottenute dai granuli di kefir comprendenti diversi tipi di batteri e lieviti. È questa combinazione a distinguerlo dagli altri latti fermentati e a conferirgli il gusto che lo caratterizza. La varietà di microrganismi che ne deriva contribuisce al benessere generale e alla diversità del microbiota intestinale. In Italia risulta essere tra i segmenti più dinamici del settore: da gennaio a settembre 2026, le vendite hanno infatti registrato una crescita del 44% a volume e del 50,5% a valore rispetto allo stesso periodo del 2025. Il mercato ha raggiunto i 359 milioni di euro, con circa 10 milioni di famiglie che lo hanno acquistato.