Kayou arriva in Europa, il debutto alla Spielwarenmesse 2026

Alla Spielwarenmesse sono arrivate le nuove carte collezionabili ispirate a universi come My Little Pony, NARUTO e tokidoki, i primi prodotti destinati al mercato europeo. Ci saranno poi altri peluche, gadget, statuette e articoli innovativi provenienti dalla Cina. Kayou ha poi presentato anche le sue bambole articolate originali Kolorful Ball-joint Doll e NeZha 2 Mechanic-joint Doll, di origine cinese. Nella prima fase del suo sbarco in Europa, Kayou si concentrerà sullo sviluppo in Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Spagna facendo leva su partnership flessibili: accordi di distribuzione, forniture per il retail, edizioni co-branded e campagne di marketing congiunte. “Siamo impazienti di condividere le nostre risorse IP, le capacità logistiche e la nostra competenza nelle community per costruire marchi di intrattenimento radicati nelle culture locali”, ha dichiarato il direttore commerciale internazionale dell’azienda.