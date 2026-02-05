Kayou arriva in Europa, il debutto alla Spielwarenmesse 2026
Sono arrivate le nuove carte collezionabili ispirate a universi come My Little Pony, e NARUTO, primi prodotti destinati al mercato europeo
© Ufficio stampa
Kayou - azienda leader nel settore del pan-divertimento in Cina - è sbarcata in Europa in occasione dell’edizione 2026 della Spielwarenmesse, l’importante Fiera di Norimberga per il mondo dei giochi. Fondata in Cina nel 2011, Kayou è diventata una grande realtà nel campo delle carte collezionabili, della cartoleria e dei giocattoli: a oggi gestisce quasi 100 licenze e proprietà intellettuali esclusive, con oltre 400 referenze di prodotto distribuite a milioni di consumatori in tutto il mondo. Già presente in Asia e negli Stati Uniti, adesso l’azienda è pronta al suo arrivo in Europa. Kayou è anche presente nel Hurun Global Unicorn Index 2025.
I prodotti di Kayou in Europa
Alla Spielwarenmesse sono arrivate le nuove carte collezionabili ispirate a universi come My Little Pony, NARUTO e tokidoki, i primi prodotti destinati al mercato europeo. Ci saranno poi altri peluche, gadget, statuette e articoli innovativi provenienti dalla Cina. Kayou ha poi presentato anche le sue bambole articolate originali Kolorful Ball-joint Doll e NeZha 2 Mechanic-joint Doll, di origine cinese. Nella prima fase del suo sbarco in Europa, Kayou si concentrerà sullo sviluppo in Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Spagna facendo leva su partnership flessibili: accordi di distribuzione, forniture per il retail, edizioni co-branded e campagne di marketing congiunte. “Siamo impazienti di condividere le nostre risorse IP, le capacità logistiche e la nostra competenza nelle community per costruire marchi di intrattenimento radicati nelle culture locali”, ha dichiarato il direttore commerciale internazionale dell’azienda.