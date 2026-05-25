Intelligence, premiati a Palazzo Dante i vincitori delle tesi sulla sicurezza nazionale | Arriva il nuovo bando: i requisiti

Sono risultati vincitori: Mattia Alfano, Università degli Studi di Milano, con una tesi sulla nuova corsa al litio, tra transizione energetica, conflitti ambientali e competizione geopolitica; Matteo Gioele Collu, Università degli Studi di Padova, con uno studio sulle vulnerabilità dei Large Language Models e sulle possibili strategie di difesa contro usi malevoli dell'Intelligenza artificiale generativa; Marco Inzerillo, LUISS Guido Carli di Roma, con un lavoro sui nuovi equilibri economici e geopolitici connessi alle energie rinnovabili e alle catene di approvvigionamento dei minerali critici; Luca Mazzini, Università degli Studi di Firenze, con una ricerca sulle dinamiche della guerra anti-satellitare e sui fattori che influenzano la stabilità dello spazio extra-atmosferico; Elisa Muratore, Università di Trento, con una tesi dedicata allo sviluppo di modelli avanzati per individuare campagne coordinate di disinformazione; Marco Olivieri, Politecnico di Bari, con uno studio su un'architettura innovativa per l'intercettazione legale nei futuri sistemi di comunicazione mobile; Camilla Tuan, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con una ricerca sulle opzioni nucleari degli alleati minori, a partire dal caso della Corea del Sud. I vincitori sono stati premiati dal direttore generale del Dis Vittorio Rizzi, dal direttore dell'Aise Giovanni Caravelli e dal direttore dell'Aisi Bruno Valensise.