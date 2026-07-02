L’intesa

illycaffè guarda agli Stati Uniti, stretto un accordo con Westrock Coffee Company

Gli Usa “rappresentano per noi un mercato prioritario” ha spiegato Cristina Scocchia, amministratore delegato dell'azienda

02 Lug 2026 - 16:33
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© illycaffè

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illycaffè ha sottoscritto un accordo di produzione pluriennale con Westrock Coffee Company, società statunitense attiva nel settore del beverage e specializzata nei prodotti caffè, tè e ready-to-drink. Con l’intesa si punta a sviluppare e confezionare alcuni prodotti destinati al mercato nordamericano. “Gli Stati Uniti rappresentano per noi un mercato prioritario, nel quale siamo cresciuti a doppia cifra negli ultimi quattro anni”, ha spiegato Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè. “L’avvio della relazione con Westrock costituisce una tappa chiave del nostro piano di crescita: contribuirà a potenziare le operations in Nord America, a sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti dedicati al mercato locale e a migliorare ulteriormente il livello di servizio in una geografia strategica”.

Cosa prevede l’accordo

 In base all’accordo Westrock metterà a disposizione diversi stabilimenti che permetteranno di raddoppiare la percentuale di prodotti destinati al mercato americano confezionati in loco e principalmente legati alla categoria del ready-to-drink. Il processo di tostatura del caffè continuerà invece a essere realizzato totalmente nel polo produttivo primario di Trieste, dove sta proseguendo il piano di espansione: questo prevede, tra le principali iniziative, l’ampliamento della produzione dedicata all’iconico barattolo da 250 grammi e la prossima attivazione di un nuovo impianto di tostatura. Nel 2025, inoltre, sono state assunte stabilmente circa 100 nuove persone.

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