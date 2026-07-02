illycaffè guarda agli Stati Uniti, stretto un accordo con Westrock Coffee Company

illycaffè ha sottoscritto un accordo di produzione pluriennale con Westrock Coffee Company, società statunitense attiva nel settore del beverage e specializzata nei prodotti caffè, tè e ready-to-drink. Con l’intesa si punta a sviluppare e confezionare alcuni prodotti destinati al mercato nordamericano. “Gli Stati Uniti rappresentano per noi un mercato prioritario, nel quale siamo cresciuti a doppia cifra negli ultimi quattro anni”, ha spiegato Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè. “L’avvio della relazione con Westrock costituisce una tappa chiave del nostro piano di crescita: contribuirà a potenziare le operations in Nord America, a sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti dedicati al mercato locale e a migliorare ulteriormente il livello di servizio in una geografia strategica”.