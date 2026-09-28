L’indagine IKEA: l’87% degli italiani ha almeno una zona di casa che fatica a tenere in ordine

“Per questo il nostro obiettivo è offrire soluzioni accessibili e ben progettate che semplifichino la quotidianità senza che si debba rinunciare a personalità e autenticità della vita in casa”, ha aggiunto Posani. E così è nato “Belli organizzati”, il progetto fotografico IKEA dedicato a FRAKTA, la famosa borsa blu che compie 30 anni: il 65% di chi l'ha posseduta o utilizzata dichiara infatti di averle attribuito almeno una volta una funzione diversa da quella originaria. Il progetto fotografico ritrae 10 situazioni realmente vissute e condivise dalle persone, storie che raccontano il rapporto con FRAKTA e che danno forma a “Fai spazio a ciò che ami”: si tratta del concept che accompagna il lancio del nuovo anno di IKEA dedicata allo Storage & Organizing – Organizzazione e Sistemazione.