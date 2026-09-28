L’indagine IKEA: l’87% degli italiani ha almeno una zona di casa che fatica a tenere in ordine

L'87% degli italiani dichiara di avere almeno una zona della casa difficile da mantenere in ordine: a dirlo è la ricerca Store & Organize di IKEA, secondo cui il 39% del campione, immaginando di avere più spazio a disposizione, lo utilizzerebbe semplicemente per sentirsi più libero. Inoltre più di un italiano su due preferisce una casa vissuta e informale, capace di riflettere la vita reale anziché aderire a standard estetici: una tendenza che conferma come l'ordine oggi venga interpretato sempre meno come un obiettivo fine a sé stesso e sempre più come uno strumento per vivere meglio il proprio spazio domestico.
I risultati della ricerca
La ricerca evidenzia inoltre che quasi una persona su due ammette di aver spostato il disordine da una stanza all'altra prima dell'arrivo degli ospiti, mentre il 59% conserva una sorta di "cassetto del non so dove metterlo”. Inoltre l’88% degli italiani sceglie gli oggetti da tenere per il loro valore affettivo: vecchie fotografie, ricordi di viaggio, collezioni, strumenti musicali, oggetti ereditati o semplicemente legati a momenti importanti. “La ricerca ci restituisce il sentito degli italiani che non stanno cercando la casa perfetta, ma spazi capaci di adattarsi alla loro vita”, ha commentato Edoardo Posani, Country Growth & Marketing Manager di IKEA Italia.
Il concept “Fai spazio a ciò che ami”
“Per questo il nostro obiettivo è offrire soluzioni accessibili e ben progettate che semplifichino la quotidianità senza che si debba rinunciare a personalità e autenticità della vita in casa”, ha aggiunto Posani. E così è nato “Belli organizzati”, il progetto fotografico IKEA dedicato a FRAKTA, la famosa borsa blu che compie 30 anni: il 65% di chi l'ha posseduta o utilizzata dichiara infatti di averle attribuito almeno una volta una funzione diversa da quella originaria. Il progetto fotografico ritrae 10 situazioni realmente vissute e condivise dalle persone, storie che raccontano il rapporto con FRAKTA e che danno forma a “Fai spazio a ciò che ami”: si tratta del concept che accompagna il lancio del nuovo anno di IKEA dedicata allo Storage & Organizing – Organizzazione e Sistemazione.
IKEA taglia i prezzi
L'impegno di IKEA nel migliorare la vita in casa per le persone passa anche dal rendere le proprie soluzioni più accessibili: in quest’ottica dal 1° settembre l’azienda ha ridotto i prezzi di centinaia di prodotti, con una riduzione media del 22% in Italia. Un intervento che si inserisce in un più ampio percorso di investimenti volto ad aumentare l'accessibilità dell'offerta IKEA.