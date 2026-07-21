GWM è Official Car del Lucca Summer Festival 2026, con test drive gratuiti della ORA 5

GWM è la Official Car del Lucca Summer Festival 2026, una delle principali rassegne musicali italiane che porta ogni estate sul palco artisti di rilievo internazionale: l’evento si tiene dal 24 giugno e fino al 29 luglio nel centro storico della città, e ogni anno richiama migliaia di spettatori e artisti internazionali. La partnership si traduce nella possibilità di vedere da vicino e provare gratuitamente su strada la nuova ORA 5, direttamente nelle aree del festival. Lo stand dell’azienda ospita l'esposizione della ORA 5 e un servizio di test drive aperto al pubblico, con personale dedicato all'accoglienza e alla gestione delle prove. Non è richiesto il biglietto dei concerti: le attività sono accessibili a tutti i visitatori del centro storico.