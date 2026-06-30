Gruppo Pattern ottiene la certificazione LEED Platinum con il nuovo Headquarters di Torino

“Questo traguardo conferma il percorso intrapreso verso un modello di crescita sempre più responsabile e rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione”, ha detto Franca Di Carlo, Plant Manager del Gruppo Pattern. “Ancora di più se pensiamo che nel contesto italiano, di circa 30 edifici che hanno raggiunto il livello LEED Platinum, solo una decina ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a quello del Gruppo Pattern”. Fulvio Botto e Franco Martorella, fondatori e soci di Maggioranza di Pattern, insieme al CEO Luca Sburlati, hanno aggiunto: “Questo traguardo testimonia non solo la solidità industriale e la capacità di visione del Gruppo, ma anche una scelta coraggiosa e controcorrente rispetto al settore. In un contesto caratterizzato da forte incertezza, noi abbiamo scelto di confermare integralmente gli investimenti pluriennali”.