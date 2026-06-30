Gruppo Pattern ottiene la certificazione LEED Platinum con il nuovo Headquarters di Torino
Il riconoscimento è arrivato con un punteggio di 85 su 110. Tra gli elementi premiati l’elevata efficienza energetica e l’uso di fonti rinnovabili
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Il Gruppo Pattern - azienda leader nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per i più importanti brand del fashion luxury internazionale - ha ricevuto la Certificazione LEED v4, Leadership in Energy and Environmental Design, for Building Design and Construction livello Platinum. Il riconoscimento è arrivato per l’Headquarters di Torino, inaugurato nell’ottobre 2025, raggiungendo un punteggio di 85 su 110. Si tratta del massimo livello previsto dal protocollo internazionale, che attesta l’eccellenza in termini di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e qualità degli spazi.
Gli elementi premiati
La targa è stata consegnata il 19 giugno, in un evento a cui ha partecipato il presidente di Green Building Council Italia, Fabrizio Capaccioli, insieme ai dipendenti dell’azienda. Tra gli elementi che hanno portato all’assegnazione della Certificazione ci sono l’elevata efficienza energetica, l’uso di fonti rinnovabili, la gestione delle risorse idriche e la qualità degli ambienti interni dell’Headquarters.
“Un modello di crescita responsabile”
“Questo traguardo conferma il percorso intrapreso verso un modello di crescita sempre più responsabile e rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione”, ha detto Franca Di Carlo, Plant Manager del Gruppo Pattern. “Ancora di più se pensiamo che nel contesto italiano, di circa 30 edifici che hanno raggiunto il livello LEED Platinum, solo una decina ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a quello del Gruppo Pattern”. Fulvio Botto e Franco Martorella, fondatori e soci di Maggioranza di Pattern, insieme al CEO Luca Sburlati, hanno aggiunto: “Questo traguardo testimonia non solo la solidità industriale e la capacità di visione del Gruppo, ma anche una scelta coraggiosa e controcorrente rispetto al settore. In un contesto caratterizzato da forte incertezza, noi abbiamo scelto di confermare integralmente gli investimenti pluriennali”.