Gruppo Amadori, crescono il fatturato e l’Ebitda: i numeri del bilancio 2025

Il Gruppo Amadori ha chiuso il bilancio per l’anno 2025 con un fatturato consolidato pari a 1.829 milioni di euro, in crescita rispetto ai 1.721 milioni del 2024. L’Ebitda è di 195 milioni di euro, in crescita rispetto ai 148,5 milioni nel 2024, con un’incidenza sul fatturato che ha superato la soglia del 10%. Numeri che testimoniano la visione e il modello di business basato sulla centralità delle filiere produttive e sull’evoluzione proteica dell’offerta: il 2025 è stato infatti un anno di consolidamento del posizionamento del Gruppo come “The Italian Protein Company”, con un portafoglio prodotti ampio e diversificato a base di fonti proteiche animali e vegetali.