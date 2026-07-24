Green Waves, il Gala Charity a Forte dei Marmi a sostegno della Fondazione Andrea Bocelli

Nel corso della serata, ideata e sostenuta da Solnova Srl e Unikorn Energy, Veronica Berti è salita sul palco per raccontare l’impegno che da 15 anni l’Andrea Bocelli Foundation porta avanti nella realizzazione della mission “Empowering people and communities” a beneficio di oltre 20mila studenti in Italia e nel mondo, soffermandosi anche sulle realtà in cui la fondazione è già intervenuta e continua ad agire. Le donazioni raccolte durante la serata verranno destinate al supporto dei progetti educativi volti a valorizzare il talento di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze con un focus particolare sulle comunità in Italia, nelle Marche, colpite dal terribile sisma del 2016.