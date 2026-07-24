Green Waves, il Gala Charity a Forte dei Marmi a sostegno della Fondazione Andrea Bocelli
Si è tenuto lo scorso weekend l’evento presso l’Alpemare, alla presenza di 170 ospiti selezionati tra manager, imprenditori e personalità del jet set
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Si è tenuto lo scorso weekend il galà charity dal titolo Green Waves a Forte dei Marmi, a sostegno della Fondazione Bocelli. All’Alpemare, stabilimento premiato come migliore d’Italia, erano presenti 170 ospiti selezionati tra top manager, grandi imprenditori e personalità del jet set del momento. Tutti gli invitati erano uniti da un dettaglio nei loro abiti di gala, cioè un tocco di verde: si è tratta di una dichiarazione d’intenti nell'ambito di un evento nato con l’obiettivo di fondere sostenibilità e solidarietà. Nel corso della serata c’è stato anche il debutto in Versilia per lo chef tre stelle Michelin Antonino Cannavacciuolo, che ha firmato un menù esclusivo fronte mare.
L’impegno della Andrea Bocelli Foundation
Nel corso della serata, ideata e sostenuta da Solnova Srl e Unikorn Energy, Veronica Berti è salita sul palco per raccontare l’impegno che da 15 anni l’Andrea Bocelli Foundation porta avanti nella realizzazione della mission “Empowering people and communities” a beneficio di oltre 20mila studenti in Italia e nel mondo, soffermandosi anche sulle realtà in cui la fondazione è già intervenuta e continua ad agire. Le donazioni raccolte durante la serata verranno destinate al supporto dei progetti educativi volti a valorizzare il talento di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze con un focus particolare sulle comunità in Italia, nelle Marche, colpite dal terribile sisma del 2016.
La chiusura con Andrea Bocelli
Veronica Berti ha poi ringraziato gli ospiti e in particolare Paolo Carrabs per aver ideato l’evento come Unikorn, operando come un vero e proprio "Architetto Energetico" nello sviluppo di soluzioni per le rinnovabili, con un progetto industriale e sociale senza precedenti: la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) proprio nei territori colpiti dal sisma. La serata si è infine conclusa con la voce del maestro Andrea Bocelli che si è esibito con “Con te partirò”.