"Gold Mums", lanciato il progetto di Careisgold per le madri che investono in oro fisico
Il Piano di Acquisto Ricorrente in lingotti d’oro fisico ha lo scopo di salvaguardare il patrimonio sul lungo periodo e sostiene Fondazione Veronesi
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In vista della festa della Mamma, è stato lanciato ieri 7 maggio il progetto Gold Mums di Careisgold: questo ha lo scopo di raccontare una nuova idea di maternità e di consapevolezza. Oggi una parte crescente di madri under 40 sta infatti rivedendo le proprie priorità economiche e familiari, sostituendo in parte la logica della spesa con quella di una protezione orientata al lungo periodo: e in questo quadro si inserisce il ruolo dell’oro fisico. E secondo una ricerca condotta da NEXTPLORA e commissionata dall’Osservatorio Careisgold, quando si tratta di gestione delle finanze familiari le donne sono più concrete, meno propense al rischio e all’investimento aggressivo.
Il sostegno a Fondazione Veronesi
Careisgold, azienda italiana attiva nel mondo dell’oro fisico da investimento, ha quindi lanciato il Piano di Acquisto Ricorrente in lingotti d’oro fisico certificato: si tratta di una formula pensata per rendere accessibile nel tempo la scelta delle “Gold Mums” di salvaguardia patrimoniale di lungo periodo. Inoltre Careisgold sostiene direttamente Fondazione Veronesi nel campo della ricerca scientifica: per ogni Piano di Acquisto Ricorrente attivato durante la promo Gold Mums, Careisgold devolverà una quota alla Fondazione per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici.