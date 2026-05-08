"Gold Mums", lanciato il progetto di Careisgold per le madri che investono in oro fisico

In vista della festa della Mamma, è stato lanciato ieri 7 maggio il progetto Gold Mums di Careisgold: questo ha lo scopo di raccontare una nuova idea di maternità e di consapevolezza. Oggi una parte crescente di madri under 40 sta infatti rivedendo le proprie priorità economiche e familiari, sostituendo in parte la logica della spesa con quella di una protezione orientata al lungo periodo: e in questo quadro si inserisce il ruolo dell’oro fisico. E secondo una ricerca condotta da NEXTPLORA e commissionata dall’Osservatorio Careisgold, quando si tratta di gestione delle finanze familiari le donne sono più concrete, meno propense al rischio e all’investimento aggressivo.