Giovani lombardi e artigianato: il 64% vuole provare la bottega

In Lombardia le imprese artigiane sono oltre 226 mila, il 28% del tessuto produttivo regionale, e danno lavoro a 467 mila persone. Negli ultimi dieci anni il loro numero è diminuito, come quello delle imprese degli altri settori, tra Covid e processi di concentrazione. Lo ha ricordato Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia, che aggiunge: oggi “sono meno, anche se ci sono segnali di nuova crescita, ma sicuramente sono più forti, più resilienti e anche più strutturate”.