Giovani lombardi e artigianato: il 64% vuole provare la bottega
Presentata in Triennale l’indagine dell’Istituto Piepoli: nove ragazzi su dieci vedono nel mestiere artigiano la massima espressione di creatività, ma la metà teme guadagni incerti. Guidesi e Auricchio: avvicinare scuola e imprese
Il 64% dei giovani lombardi tra i 16 e i 24 anni farebbe volentieri un’esperienza pratica in una bottega per imparare un mestiere. Tre su quattro vorrebbero un giorno avviare un’attività propria. Sono alcuni dei risultati dell’indagine dell’Istituto Piepoli presentata l’11 novembre in Triennale Milano all’incontro “Giovani e mestieri: costruire il futuro”. L’appuntamento ha chiuso il terzo Festival del Made in Lombardia, promosso da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia.
Cosa pensano dell’artigianato i giovani lombardi
Per il 90% dei ragazzi intervistati l’artigianato è la massima espressione di creatività. Il 77% ha già provato un lavoro manuale, soprattutto nei laboratori scolastici (42%). A frenare sono la poca conoscenza del settore e i dubbi economici: il 54% dice di saperne poco o nulla e il 50% teme guadagni incerti. Per scoprire un mestiere i giovani indicano i social (38%) e i laboratori pratici (37%).
“Per avvicinarli occorre offrire occasioni per conoscere questo settore dal vivo e raccontare con chiarezza come si svolge il lavoro, quali competenze richiede e quali prospettive può offrire”, ha spiegato Sara Merigo, amministratrice delegata dell’Istituto Piepoli.
Guidesi: “Tradizione e innovazione non sono in contrapposizione”
Per Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, “la vera sfida è far comprendere ai giovani che scegliere un mestiere artigiano significa avere un’opportunità concreta di lavoro, di crescita professionale e soddisfazione economica”. E aggiunge: “Tradizione e innovazione non sono in contrapposizione: l’artigianato lombardo è la dimostrazione che possono e devono crescere insieme”.
A margine dell’incontro, Guidesi ha spiegato che la giornata con le scuole è servita a mostrare ai ragazzi esempi concreti di artigiani che hanno portato innovazione nei mestieri antichi. “La creatività nel mondo dell’artigianato vuol dire ingegnarsi, cioè vuol dire concretizzare un’idea”, ha aggiunto.
Lo strumento su cui punta la Regione è la legge regionale 7/2026, che riordina e semplifica le regole del settore. Tra le novità c’è il riconoscimento “Qualità Artigiana”, gestito da Unioncamere Lombardia con le Camere di Commercio. Premia qualità, unicità e sostenibilità delle produzioni, e tiene conto anche del passaggio generazionale e dell’assunzione stabile di under 35.
Auricchio: “Il punto critico è il divario informativo”
In Lombardia le imprese artigiane sono oltre 226 mila, il 28% del tessuto produttivo regionale, e danno lavoro a 467 mila persone. Negli ultimi dieci anni il loro numero è diminuito, come quello delle imprese degli altri settori, tra Covid e processi di concentrazione. Lo ha ricordato Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia, che aggiunge: oggi “sono meno, anche se ci sono segnali di nuova crescita, ma sicuramente sono più forti, più resilienti e anche più strutturate”.
Secondo Auricchio il problema non sta lì: “Il punto critico non è la mancanza di opportunità, ma il divario informativo e formativo tra ciò che le nostre imprese cercano e ciò che i ragazzi immaginano”.
Il confronto tra associazioni e artigiani
All’incontro hanno partecipato anche Bernardo Sofia, vicepresidente nazionale della CNA, Eugenio Massetti, vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese, e gli artigiani Matia Bonato e Veronica Ferrazza.
Al centro del confronto le novità della Legge annuale per le PMI, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e la filiera formativa 4+2, che lega scuola, ITS e imprese. Si è parlato anche delle opportunità dell’intelligenza artificiale, dell’economia circolare e dell’internazionalizzazione.