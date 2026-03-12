Giornata Mondiale del Sonno, Dorelan lancia nuovi contenuti audio su Spotify
Lo spazio sarà arricchito da podcast e playlist per avvicinare più persone alla cultura del sonno. Presentato anche un hub dinamico dedicato al buon riposo
© Dorelan
Il 13 marzo si celebra la Giornata Mondiale del Sonno, e in questa occasione Dorelan - azienda italiana specializzata nella produzione di sistemi letti da oltre 50 anni - ha deciso di lanciare alcune novità. Tra queste c'è il proprio canale Spotify, uno spazio audio che viene arricchito da podcast e playlist realizzate in collaborazione con realtà editoriali. L’obiettivo è quello di fornire agli utenti - attraverso voci come la giornalista Eliana Liotta, l’esperto di wellbeing e digital detox Alessio Carciofi, la counselor di mindfullness Michela Bonicoli e l’esperta di fitness Jill Copper - consigli su come ristabilire l’equilibrio psicofisico.
Come dormono gli italiani
L’importanza del riposo del resto è sottolineata dai dati dell’Associazione Italiana di Medicina del Sonno: in Italia oltre 12 milioni di persone soffrono di disturbi del sonno, mentre 1 adulto su 3 convive con forme di insonnia cronica. Un fenomeno che ha effetti diretti su energia, concentrazione e qualità della vita quotidiana. Inoltre secondo una ricerca dell’Osservatorio Sanità UniSalute condotta insieme a Nomisma, il 38% degli italiani si dichiara poco o per nulla soddisfatto della qualità del proprio riposo.
L’hub dinamico di Dorelan
Inoltre quest’anno il tema della Giornata Mondiale del Sonno è Sleep Well, Live Better: il "dormire bene vivere meglio" trova casa nella pagina web sulla Cultura del Sonno presente sul sito Dorelan. Si tratta di un hub dinamico dedicato al buon riposo, che per tutto il mese di marzo si aggiorna con contenuti dedicati al mondo della salute e del dormire bene. Lo spazio è pensato per diffondere consapevolezza e accompagnare le persone in un percorso informativo chiaro e accessibile.
Dorelan e la cultura del sonno
Da anni Dorelan è impegnata nella divulgazione della cultura del sonno attraverso contenuti editoriali ed eventi fisici, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sul valore del buon riposo. Attraverso questi nuovi contenuti dunque l’azienda intende offrire strumenti semplici e accessibili per avvicinare sempre più persone alla cultura del sonno, contribuendo a diffondere una maggiore attenzione verso il riposo come elemento essenziale della qualità della vita.