Giornata Mondiale del Sonno, Dorelan lancia nuovi contenuti audio su Spotify

Il 13 marzo si celebra la Giornata Mondiale del Sonno, e in questa occasione Dorelan - azienda italiana specializzata nella produzione di sistemi letti da oltre 50 anni - ha deciso di lanciare alcune novità. Tra queste c'è il proprio canale Spotify, uno spazio audio che viene arricchito da podcast e playlist realizzate in collaborazione con realtà editoriali. L’obiettivo è quello di fornire agli utenti - attraverso voci come la giornalista Eliana Liotta, l’esperto di wellbeing e digital detox Alessio Carciofi, la counselor di mindfullness Michela Bonicoli e l’esperta di fitness Jill Copper - consigli su come ristabilire l’equilibrio psicofisico.