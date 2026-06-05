Giornata mondiale dell’Ambiente, le "storie di sostenibilità" del Gruppo Barilla

Per contribuire ad affrontare il cambiamento climatico, Barilla nel 2025 ha acquistato 4.160 tonnellate di grano tenero da agricoltura rigenerativa (250mila tonnellate è l’obiettivo 2030), che punta a ripristinare la salute del suolo, la biodiversità e a ridurre l’utilizzo di acqua. Inoltre la presenza del gruppo nelle comunità si esprime anche attraverso progetti che riguardano i siti produttivi: ad esempio, con PizzAut è nata PastAut, la collaborazione che ha portato all’inserimento della pasta Barilla nei menù dei ristoranti gestiti da ragazzi autistici di Cassina de' Pecchi e Monza. Nel corso del 2025 Barilla ha anche donato 4mila tonnellate di prodotti a organizzazioni non profit e destinato 2 milioni di euro a cause sociali. E grazie alla collaborazione con iFun, sei giovani con autismo hanno iniziato a lavorare nel pastificio di Foggia a marzo 2025. E in Francia, nella bakery La Malterie, persone con autismo sono entrate stabilmente in produzione con contratto a tempo indeterminato.