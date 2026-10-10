Giornata Internazionale delle Bambine, arriva la guida "Change the compliment"

"Da vent'anni Dove lavora per ampliare la definizione di bellezza e per aiutare le nuove generazioni a costruire un rapporto positivo con il proprio corpo”, ha detto Ugo De Giovanni, General Manager Personal Care Unilever Italia. “Con #ChangeTheCompliment e insieme a Parole O_Stili vogliamo riflettere sul ruolo che le parole hanno nella costruzione dell'autostima delle bambine e offrire agli adulti strumenti concreti per valorizzarne i loro talenti, capacità e potenzialità”. Rosy Russo, fondatrice e presidente dell’associazione Parole O_Stili, ha aggiunto: “Le parole sono ponti o muri. Le bambine imparano presto a capire che cosa gli adulti vedono e valorizzano in loro, e questo può incidere profondamente sul modo in cui imparano a guardarsi. Il complimento giusto può diventare un piccolo spazio di crescita”.