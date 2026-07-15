Gens Aurea debutta a Piazza Affari, i numeri del gruppo di compravendita dell’oro

L’azienda ha aperto il primo negozio nel 1990, mentre il gruppo si è costituito nel 2008. Dal 2019 è indirettamente controllato al 99% dalla società di investimento paneuropea di private equity DVC Partners e all’1% dal management. Oggi è strutturato su quattro direttrici: compro oro, gioielleria, oro da investimento e buy-back. A essere attivi sono 8 brand internazionali: si tratta di Orocash, Luxury Zone, GIOIAPURA, Alfieri & St.John, Orocaja, Super Efectivo, Ouro Caixa, Orocash Invest. A fine 2025 la rete distributiva era comporta da oltre 530 negozi.