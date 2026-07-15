Gens Aurea debutta a Piazza Affari, i numeri del gruppo di compravendita dell’oro

Gens Aurea, gruppo europeo attivo nel mercato della compravendita di oro e preziosi, ha debuttato ieri a Piazza Affari. L’offerta pubblica iniziale ha raccolto 101 milioni di euro al momento dell’ammissione, valutando la società a circa 1,01 miliardi di euro. Era dal 3 maggio 2023 che non si registrava un arrivo in Borsa nel segmento MTA di una società con capitalizzazione superiore a un miliardo di euro.
La storia di Gens Aurea
L’azienda ha aperto il primo negozio nel 1990, mentre il gruppo si è costituito nel 2008. Dal 2019 è indirettamente controllato al 99% dalla società di investimento paneuropea di private equity DVC Partners e all’1% dal management. Oggi è strutturato su quattro direttrici: compro oro, gioielleria, oro da investimento e buy-back. A essere attivi sono 8 brand internazionali: si tratta di Orocash, Luxury Zone, GIOIAPURA, Alfieri & St.John, Orocaja, Super Efectivo, Ouro Caixa, Orocash Invest. A fine 2025 la rete distributiva era comporta da oltre 530 negozi.
Dal business circolare al mercato italiano
Gens Aurea è caratterizzata anche da un modello di business circolare: acquisto di oro usato, vendita alle fonderie, fusione e re-introduzione nel mercato. Si stima che l'oro rigenerato generi circa 8,6 kg di CO₂ per chilogrammo, rispetto ai circa 62.000 kg per oro estratto. Per quanto riguarda invece il mercato dell’oro di seconda mano, in Italia Gens Aurea genera il 16,2% del valore totale con solamente il 4,8% dei punti vendita: questo implica un fatturato per punto vendita circa 3,4 volte superiore rispetto alla media di mercato.