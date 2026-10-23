P&G, Pacchiarotti nuovo Plant Manager degli stabilimenti di Pomezia e Gattatico

Gabriele Pacchiarotti è stato nominato da Procter & Gamble nuovo Plant Manager degli stabilimenti produttivi di Pomezia (Roma) e Gattatico (Reggio Emilia). Pacchiarotti assume l’incarico dopo aver ricoperto dal 2022 al 2026 il ruolo di Plant Manager dello stabilimento P&G di Lima, negli Stati Uniti. Pacchiarotti ha 48 anni ed è in P&G dal 2004, e nel corso degli anni ha maturato esperienze in sei sedi e quattro Paesi: Italia, Romania, Russia e Stati Uniti.
Chi è Gabriele Pacchiarotti
Laureato in Ingegneria Meccanica all’Università di Roma Tor Vergata, ha iniziato la propria carriera proprio nello stabilimento P&G di Pomezia, prima come "process engineer" e successivamente come "department manager", occupandosi dei programmi di miglioramento nell’area dei prodotti per la cura dei tessuti. Negli anni ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nella gestione di siti produttivi e della supply chain, fino a guidare dal 2022 al luglio 2026 negli Stati Uniti, a Lima, il più grande sito produttivo P&G a livello globale.
Le parole di Pacchiarotti
“Tornare in Italia per assumere la responsabilità degli stabilimenti di Pomezia e Gattatico è per me motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Pacchiarotti. “Per me l'impianto di Pomezia ha un significato speciale: è qui che è iniziato il mio percorso in P&G e poterci tornare oggi, insieme alla responsabilità di Gattatico, un sito storico per P&G, rappresenta una sfida che affronto con entusiasmo e senso di responsabilità. Lavorare su marchi iconici come Dash, Mastro Lindo e Viakal, è davvero un privilegio”.