P&G, Pacchiarotti nuovo Plant Manager degli stabilimenti di Pomezia e Gattatico

“Tornare in Italia per assumere la responsabilità degli stabilimenti di Pomezia e Gattatico è per me motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Pacchiarotti. “Per me l'impianto di Pomezia ha un significato speciale: è qui che è iniziato il mio percorso in P&G e poterci tornare oggi, insieme alla responsabilità di Gattatico, un sito storico per P&G, rappresenta una sfida che affronto con entusiasmo e senso di responsabilità. Lavorare su marchi iconici come Dash, Mastro Lindo e Viakal, è davvero un privilegio”.