Fratelli Giacomel, fatturato a quota 478 milioni di euro. Superata soglia dei 400 collaboratori

© Fratelli Giacomel
Fratelli Giacomel ha chiuso il 2025 con un fatturato globale di 478 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto all'anno precedente. L’azienda - punto di riferimento nel panorama automobilistico lombardo - ha inoltre fatto registrare nel primo trimestre del 2026 un aumento del fatturato del 42% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. "Questi risultati confermano la solidità del nostro modello di business e la capacità di Fratelli Giacomel di generare crescita anche in un contesto di mercato in continua evoluzione. L'ottimo avvio del 2026 rafforza la nostra fiducia e ci spinge a proseguire con determinazione nel percorso di sviluppo e innovazione che ì abbiamo intrapreso”, ha detto Alberto Giacomel, direttore generale dell’azienda.
I numeri di Fratelli Giacomel
Nel dettaglio, nei primi tre mesi del 2026 sono state consegnate 4.242 vetture nuove: 1.478 unità in più rispetto allo stesso periodo del 2025, con una crescita superiore al 50%. A trainare l’accelerazione è il canale delle flotte aziendali: il peso di questo comparto è passato da oltre il 50% nel 2025 al 70% del primo trimestre 2026, per un totale di circa 3.000 vetture consegnate. Il dato è il segnale di una trasformazione strutturale del mercato, con le aziende che scelgono sempre più motorizzazioni sostenibili – Plug-in Hybrid ed Elettriche – spinte da vantaggi fiscali significativi sui fringe benefit.
Crescono le vetture usate
Nel 2025, invece, le vendite di vetture usate sono cresciute del 17%, quelle del nuovo del 5,5%. Il post-vendita ha confermato il proprio ruolo strategico con un +6% di fatturato e un +3% dei contatti d'officina. L'usato continua a rappresentare uno dei pilastri della strategia di Fratelli Giacomel: nel 2025 oltre il 60% delle vetture ritirate è stato destinato al mercato dei privati, mentre il restante 40% è stato gestito attraverso canali professionali B2B. Inoltre l’azienda prosegue il progetto GoToZero: si sta infatti completando la digitalizzazione dell'intero processo di vendita delle vetture nuove e usate, riducendo significativamente il consumo di carta. Parallelamente Fratelli Giacomel continua a investire sul fronte energetico.
I posti di lavoro creati
Nel primo trimestre del 2026 sono entrati in funzione i nuovi impianti fotovoltaici delle sedi di San Martino Siccomario e Audi Milano, mentre entro ottobre sarà completata l'installazione presso la sede di Assago. Infine, a pochi mesi dall'apertura del nuovo showrooma Milano Sud, Fratelli Giacomel ha fatto registrare la creazione di 20 posti di lavoro nella fase di start-up e porterà a breve all'ingresso di altri 4 professionisti, superando così la soglia dei 400 collaboratori complessivi.