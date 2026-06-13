Fratelli Giacomel, fatturato a quota 478 milioni di euro. Superata soglia dei 400 collaboratori

Fratelli Giacomel ha chiuso il 2025 con un fatturato globale di 478 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto all'anno precedente. L’azienda - punto di riferimento nel panorama automobilistico lombardo - ha inoltre fatto registrare nel primo trimestre del 2026 un aumento del fatturato del 42% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. "Questi risultati confermano la solidità del nostro modello di business e la capacità di Fratelli Giacomel di generare crescita anche in un contesto di mercato in continua evoluzione. L'ottimo avvio del 2026 rafforza la nostra fiducia e ci spinge a proseguire con determinazione nel percorso di sviluppo e innovazione che ì abbiamo intrapreso”, ha detto Alberto Giacomel, direttore generale dell’azienda.